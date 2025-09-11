Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Elvis Crespo y Miguel Cardona recibirán Medalla de Excelencia del Caucus Hispano de Estados Unidos

Ambos recibirán este reconocimiento como parte del Mes de la Herencia Hispana

11 de septiembre de 2025 - 7:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Elvis Crespo y el exsecretario de Educación federal Miguel Cardona recibirán esta medalla. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante de merengue Elvis Crespo y el exsecretario de Educación (2021-2025) Miguel Cardona, ambos de origen puertorriqueño, recibirán la Medalla de Excelencia, el máximo reconocimiento del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI) de Estados Unidos con motivo del Mes de la Herencia Hispana.

RELACIONADAS

El CHCI anunció este jueves en un comunicado a los galardonados, quienes recibirán el premio en la 48 Gala Anual, el 18 de septiembre en Washington D. C., donde se presentará como artista principal Crespo, acreedor del premio por ser un “ícono puertorriqueño de la música latina” que ha “trascendido a generaciones y fronteras”.

Agradezco a Dios por darme el don de entretener y expresarme a través de la música, uniendo audiencias y comunidades en todo el mundo. Estoy emocionado de celebrar esta gala especial con CHCI, mi compañero homenajeado y los líderes que continúan apoyando a nuestra comunidad latina”, declaró Crespo.

El instituto destacó la “fusión electrizante de merengue y ritmos tropicales” de Crespo, además de su éxito mundial “Suavemente”, que “se convirtió en un fenómeno cultural” y lo convirtió en el primer artista de ritmo tropical en vender más de 4 millones de álbumes físicos en todo el mundo.

También lo llamó “pionero” por fusionar el merengue con la música electrónica al colaborar en éxitos como “Azukita” con Steve Aoki, Daddy Yankee y Play-N-Skillz, y “Bailar”, con Deorro.

Aunque el cantante de origen puertorriqueño nacido en Nueva York, de 54 años, es más conocido por lanzar el éxito “Suavemente” en 1998, el CHCI también señaló su más reciente álbum, “Poeta Herido”, y su logro de este año de su primer concierto con entradas agotadas en el Coliseo de Puerto Rico, donde inició su “Bodega Tour 2025: El Barrio Canta”.

Por otro lado, el instituto reconoció “el ejemplo brillante de liderazgo” de Miguel Cardona, exsecretario de Educación durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), por “estar comprometido con garantizar que todos los niños reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial académico”.

El liderazgo de Miguel Cardona ha transformado la educación en EE.UU., y el legado de Elvis Crespo celebra la cultura, creatividad y arte latino”, comentó el presidente de CHCI, el representante demócrata Darren Soto.

El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre desde 1988 por coincidir con las conmemoraciones de independencia de países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chile.

Tags
Elvis CrespoMiguel Cardona
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: