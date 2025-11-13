Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sarah Jessica Parker recibirá el premio Carol Burnett en los Golden Globe

La ganadora de los premios Emmy y del Sindicato de Actores recibirá el prestigioso galardón por su destacada contribución a la televisión.

13 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Sarah Jessica Parker attends the premiere of "And Just Like That..." Season 3 in New York on May 21, 2025. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Sarah Jessica Parker está pasando de ser alguien que da premios a recibir uno.

RELACIONADAS

La ganadora de los premios Emmy y del Sindicato de Actores -y jurado del Premio Booker 2025- fue nombrada el jueves galardonada con el Premio Carol Burnett por su “destacada contribución a la televisión dentro o fuera de la pantalla”.

“La carrera de Sarah Jessica Parker encarna el espíritu mismo del Premio Carol Burnett”, declaró Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en un comunicado. “Su impacto pionero en la televisión y su dedicación a contar historias a través del escenario y la pantalla han dejado una huella indeleble en la cultura popular. Es un honor para nosotros celebrar su extraordinaria contribución al mundo del espectáculo”.

El premio se entregará durante un nuevo especial anual en horario de máxima audiencia, “Golden Eve”, en el que se rendirá homenaje a los galardonados con los premios Carol Burnett y Cecil B. DeMille, que este año recae en Helen Mirren. El especial se emitirá el 8 de enero en CBS y en Paramount+.

La ceremonia principal de los Globos de Oro se celebra el 11 de enero, presentada por segunda vez por Nikki Glaser.

Parker es quizá más conocida por su papel de Carrie Bradshaw en la serie de HBO “Sex and The City” y su secuela “Y así sucesivamente”. Entre sus películas figuran “Hocus Pocus” y “Hocus Pocus 2”, “Failure to Launch”, “The First Wives Club”, “Ed Wood” y “Mars Attacks!”.

El Premio Carol Burnett se inauguró en 2019 y se otorga a un homenajeado que haya “hecho contribuciones sobresalientes a la televisión dentro o fuera de la pantalla.” Entre los galardonados en el pasado se encuentran Ted Danson, Norman Lear, Ryan Murphy y Ellen DeGeneres. La primera fue la propia Burnett.

Tags
Sarah Jessica Parker
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: