Sarah Jessica Parker recibirá el premio Carol Burnett en los Golden Globe

NUEVA YORK - Sarah Jessica Parker está pasando de ser alguien que da premios a recibir uno.

La ganadora de los premios Emmy y del Sindicato de Actores -y jurado del Premio Booker 2025- fue nombrada el jueves galardonada con el Premio Carol Burnett por su “destacada contribución a la televisión dentro o fuera de la pantalla”.

“La carrera de Sarah Jessica Parker encarna el espíritu mismo del Premio Carol Burnett”, declaró Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en un comunicado. “Su impacto pionero en la televisión y su dedicación a contar historias a través del escenario y la pantalla han dejado una huella indeleble en la cultura popular. Es un honor para nosotros celebrar su extraordinaria contribución al mundo del espectáculo”.

El premio se entregará durante un nuevo especial anual en horario de máxima audiencia, “Golden Eve”, en el que se rendirá homenaje a los galardonados con los premios Carol Burnett y Cecil B. DeMille, que este año recae en Helen Mirren. El especial se emitirá el 8 de enero en CBS y en Paramount+.

La ceremonia principal de los Globos de Oro se celebra el 11 de enero, presentada por segunda vez por Nikki Glaser.

Parker es quizá más conocida por su papel de Carrie Bradshaw en la serie de HBO “Sex and The City” y su secuela “Y así sucesivamente”. Entre sus películas figuran “Hocus Pocus” y “Hocus Pocus 2”, “Failure to Launch”, “The First Wives Club”, “Ed Wood” y “Mars Attacks!”.