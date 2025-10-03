Se presentarán en San Juan destacados magos de todos los rincones del mundo

El ilusionista Reynold Alexander llenará de magia a la ciudad capitalina San Juan con un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a magos e ilusionistas de España, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico.

San Juan es Magia 2025 regresa en su tercera edición y se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre en el Teatro Tapia de en el Viejo San Juan.

Este año contará con la participación de la española Celia Muñoz, ganadora y pase de oro en Got Talent España y finalista de America’s Got Talent. Cuba estará representada por Circe Martínez, que fusiona la magia con el ballet y el teatro y se presentó en Supermagic 2025, el festival más prestigioso de Europa.

Alex Ramón viene de Estados Unidos. Su innovador espectáculo en South Lake Tahoe se convirtió en la atracción número uno, según YELP y TripAdvisor. De Venezuela nos impactará con su técnica André Garré, quien se ha presentado exitosamente en prestigiosos escenarios de más de diez países.

Reynold Alexander, considerado el Rey del Escapismo y el Ilusionismo en Hispanoamérica, representará a Puerto Rico.

Bajo la dirección de Reynold Alexander, San Juan Magia 2025 invita a embarcarse en una travesía hacia el mundo de la magia y el ilusionismo.