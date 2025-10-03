Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Se presentarán en San Juan destacados magos de todos los rincones del mundo

San Juan es Magia 2025 regresa en su tercera edición con representación de España, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico

3 de octubre de 2025 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Reynold Alexander reúne a destacados magos e ilusionistas para San Juan es Magia. (Vanessa Serra Díaz)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El ilusionista Reynold Alexander llenará de magia a la ciudad capitalina San Juan con un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a magos e ilusionistas de España, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico.

RELACIONADAS

San Juan es Magia 2025 regresa en su tercera edición y se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre en el Teatro Tapia de en el Viejo San Juan.

Este año contará con la participación de la española Celia Muñoz, ganadora y pase de oro en Got Talent España y finalista de America’s Got Talent. Cuba estará representada por Circe Martínez, que fusiona la magia con el ballet y el teatro y se presentó en Supermagic 2025, el festival más prestigioso de Europa.

Alex Ramón viene de Estados Unidos. Su innovador espectáculo en South Lake Tahoe se convirtió en la atracción número uno, según YELP y TripAdvisor. De Venezuela nos impactará con su técnica André Garré, quien se ha presentado exitosamente en prestigiosos escenarios de más de diez países.

Reynold Alexander, considerado el Rey del Escapismo y el Ilusionismo en Hispanoamérica, representará a Puerto Rico.

Bajo la dirección de Reynold Alexander, San Juan Magia 2025 invita a embarcarse en una travesía hacia el mundo de la magia y el ilusionismo.

Los boletos ya están a la venta en www.prticket.com, Produce Toño Muñiz. Más detalles en www.sanjuanesmeagia.com

Tags
Reynold AlexandermagiaTeatro Tapia
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: