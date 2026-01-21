Seguidor llama “prostituta” a Astrid Rivera: “Hoy no duermo”

Si bien es cierto que la puertorriqueña renunció oficialmente a “Despierta América” de Univision en septiembre de 2025 tras ocho años en el equipo, su conexión con la audiencia se mantiene incólume a través de las redes sociales. Entre los temas más recientes a los que la natural de Hormigueros le ha dado mayor énfasis se destacan las recientes acusaciones contra el intérprete Julio Iglesias.

Cómo suele ocurrir, sus columnas y pensamientos sobre el tema han generado reacciones mixtas. Ayer, a través de la sección de historias de Instagram, la presentadora expuso el insulto de un seguidor.

Astrid Rivera le respondió a un seguidor que la llamó "prostituta". (Captura)

“¡Me dijeron prostituta! Hoy no duermo porque me llamaron prostituta”, exteriorizó.

Ante esto, la fundadora de feel.organization no se quedó callada. “Imagínate que si tu argumento para refutar no una opinión, sino una realidad que yo haya escrito o haya dicho, es ‘prostituta’, se cayó el caso. No, y el hombre que me escribió jura que la parte, él jura que la partió. Me dijo, ‘tú eres igual de prostituta que esas mujeres que lo acusan’”, sostuvo.

Por otro lado, la boricua fue confirmada como la presentadora oficial de “Survivor 2026″. Se trata de un importante evento anual descrito como una noche de “gala, fe y transformación” que busca inspirar, sanar y fortalecer a las asistentes a través de mensajes de renovación y momentos de adoración.