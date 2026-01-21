Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seguidor llama “prostituta” a Astrid Rivera: “Hoy no duermo”

La presentadora boricua acudió a sus redes sociales para responder

21 de enero de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La periodista Astrid Rivera laboró por ocho años en "Despierta América" de Univision. (Stephanie Rojas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ganadora de tres premios Emmy y con una sólida base en el periodismo de entretenimiento y estilos de vida, Astrid Rivera atraviesa hoy una nueva etapa de evolución profesional tras dejar una huella en la televisión matutina de Estados Unidos.

RELACIONADAS

Si bien es cierto que la puertorriqueña renunció oficialmente a “Despierta América” de Univision en septiembre de 2025 tras ocho años en el equipo, su conexión con la audiencia se mantiene incólume a través de las redes sociales. Entre los temas más recientes a los que la natural de Hormigueros le ha dado mayor énfasis se destacan las recientes acusaciones contra el intérprete Julio Iglesias.

Cómo suele ocurrir, sus columnas y pensamientos sobre el tema han generado reacciones mixtas. Ayer, a través de la sección de historias de Instagram, la presentadora expuso el insulto de un seguidor.

Astrid Rivera le respondió a un seguidor que la llamó "prostituta".
Astrid Rivera le respondió a un seguidor que la llamó "prostituta". (Captura)

“¡Me dijeron prostituta! Hoy no duermo porque me llamaron prostituta”, exteriorizó.

Ante esto, la fundadora de feel.organization no se quedó callada. “Imagínate que si tu argumento para refutar no una opinión, sino una realidad que yo haya escrito o haya dicho, es ‘prostituta’, se cayó el caso. No, y el hombre que me escribió jura que la parte, él jura que la partió. Me dijo, ‘tú eres igual de prostituta que esas mujeres que lo acusan’”, sostuvo.

Por otro lado, la boricua fue confirmada como la presentadora oficial de “Survivor 2026″. Se trata de un importante evento anual descrito como una noche de “gala, fe y transformación” que busca inspirar, sanar y fortalecer a las asistentes a través de mensajes de renovación y momentos de adoración.

En el anuncio, describen a Rivera como “una periodista y comunicadora que nació para conectar a gran escala. Actualmente utiliza su plataforma para informar e inspirar, enfocándose en lo que define como su verdadero propósito, que es ayudar a los demás”.

Julio Iglesias
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
