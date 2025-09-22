Astrid Rivera confirma su salida de “Despierta América”

Astrid Rivera abandonó el legendario programa matutino de Univision, “Despierta América”, tras ingresar en enero del año 2017 al espacio.

La periodista puertorriqueña reveló la noticia durante una conversación con el portal Las Top News, donde afirmó que fue ella quien decidió renunciar.

“En estos momentos de mi vida quiero cumplir más sueños y quiero maximizar mi potencial como periodista, presentadora de televisión en espacios que me permitan crecer”, expresó Rivera.

Rivera continuará con presencia en próximas transmisiones por grabaciones previas.

“La audiencia me va seguir viendo por varias semanas más, en estos momentos estoy en proceso de transición para mi salida. Aún verán reportajes que he hecho con mucho cariño y quiero dejar todo lo que he hecho en estos meses listo. Estoy agradecida y me llevo momentos hermosos vividos en Despierta América”, concluyó.