22 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Astrid Rivera confirma su salida de “Despierta América”

La periodista puertorriqueña laboraba en el programa de Univisión desde 2017

22 de septiembre de 2025 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora boricua Astrid Rivera. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Astrid Rivera abandonó el legendario programa matutino de Univision, “Despierta América”, tras ingresar en enero del año 2017 al espacio.

La periodista puertorriqueña reveló la noticia durante una conversación con el portal Las Top News, donde afirmó que fue ella quien decidió renunciar.

“En estos momentos de mi vida quiero cumplir más sueños y quiero maximizar mi potencial como periodista, presentadora de televisión en espacios que me permitan crecer”, expresó Rivera.

Rivera continuará con presencia en próximas transmisiones por grabaciones previas.

“La audiencia me va seguir viendo por varias semanas más, en estos momentos estoy en proceso de transición para mi salida. Aún verán reportajes que he hecho con mucho cariño y quiero dejar todo lo que he hecho en estos meses listo. Estoy agradecida y me llevo momentos hermosos vividos en Despierta América”, concluyó.

En 2024, Chef Yisus Díaz y Lindsay Casinelli también se despidieron de ‘La casita más feliz de la televisión hispana’.

Univision
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
lunes, 22 de septiembre de 2025
