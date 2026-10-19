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Selena Gómez revela los efectos de vapear nicotina: “Es tan estúpido y ha cambiado mi voz”

La actriz y cantante se sinceró con sus seguidores a través de una historia en Instagram

19 de octubre de 2026 - 12:37 PM

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Selena Gómez durante un video grabado en una de sus historias en Instagram. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez reveló que el consumo frecuente de vapeadores con nicotina afectó su voz.

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Esta consecuencia la compartió en un video publicado en sus historias de Instagram durante la noche del domingo.

Esta estrella del pop reconoció que consumió nicotina en exceso y explicó que abandonar el hábito ha sido un proceso difícil.

“No voy a poder cambiar mi voz. He vapeado mucha nicotina. La nicotina es muy difícil de dejar. Y creo que solo quería decir, que si estás pasando por ello, o si estás intentando vapear, no vale la pena. Es tan estúpido y ha cambiado mi voz”, destacó Gómez, quien en 2015 afirmó que fue diagnosticada con lupus, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y que le obligó a recibir sesiones de quimioterapia.

En ese entonces señaló que en 2013 debió suspender su gira de conciertos programada para enero de 2014 a raíz de la enfermedad, lo que resultó ser un paréntesis en su carrera musical que alimentó los rumores de una posible adicción.

“Así que si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente comprensible. No me importa, solo no me escuchen. Pero, estoy muy emocionada porque he parado. Y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil, pero sé que si estás pasando por algo, también puedes lograrlo. Maldita sea”, concluyó la cantante, quien además sufre de un diagnóstico con trastorno bipolar, que reveló en 2019, luego de una estadía en un hospital psiquiátrico ante una crisis que sufrió y haber experimentado capítulos de ansiedad y depresión.

Lady Gaga, una diva icónica que se reinventa en cada cambio de tendencia, lo hace mientras lucha su propia batalla contra el dolor crónico al padecer de fibromialgia desde 2017.La actriz australiana Naomi Watts ha hablado abiertamente de su menopausia precoz: “El sentimiento de invisibilidad desde que dejas de ser fértil”. El bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan, compartió su actual batalla contra el trastorno de pánico. En una conmovedora carta abierta a sus fans a través de su página web, reveló que su tema ‘This Is the Song’, nació en medio de un ataque de pánico.
1 / 10 | Famosos hablan de sus enfermedades. Lady Gaga, una diva icónica que se reinventa en cada cambio de tendencia, lo hace mientras lucha su propia batalla contra el dolor crónico al padecer de fibromialgia desde 2017. - Archivo

En el 2024, Gómez se unió a Google al para anunciar campaña para la salud mental en adolescentes. El gigante tecnológico anunció en ese momento que realizó una donación de 10 millones de dólares para organizaciones que trabajan a favor de la salud mental de los adolescentes en EE.UU., entre ellas a la de la cantante, llamada The Rare Impact Fund.

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VapeoSelena Gómez
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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