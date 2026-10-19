Selena Gómez revela los efectos de vapear nicotina: “Es tan estúpido y ha cambiado mi voz”

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez reveló que el consumo frecuente de vapeadores con nicotina afectó su voz.

Esta consecuencia la compartió en un video publicado en sus historias de Instagram durante la noche del domingo.

Esta estrella del pop reconoció que consumió nicotina en exceso y explicó que abandonar el hábito ha sido un proceso difícil.

“No voy a poder cambiar mi voz. He vapeado mucha nicotina. La nicotina es muy difícil de dejar. Y creo que solo quería decir, que si estás pasando por ello, o si estás intentando vapear, no vale la pena. Es tan estúpido y ha cambiado mi voz”, destacó Gómez, quien en 2015 afirmó que fue diagnosticada con lupus, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y que le obligó a recibir sesiones de quimioterapia.

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En ese entonces señaló que en 2013 debió suspender su gira de conciertos programada para enero de 2014 a raíz de la enfermedad, lo que resultó ser un paréntesis en su carrera musical que alimentó los rumores de una posible adicción.

“Así que si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente comprensible. No me importa, solo no me escuchen. Pero, estoy muy emocionada porque he parado. Y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil, pero sé que si estás pasando por algo, también puedes lograrlo. Maldita sea”, concluyó la cantante, quien además sufre de un diagnóstico con trastorno bipolar, que reveló en 2019, luego de una estadía en un hospital psiquiátrico ante una crisis que sufrió y haber experimentado capítulos de ansiedad y depresión.

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