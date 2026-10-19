“Top Chef VIP 5″ llega a su gran final: cuatro celebridades compiten por $200,000

La cocina se encenderá por última vez la noche del lunes con la gran final de “Top Chef VIP”, en la que se conocerá al ganador de la quinta temporada de la competencia culinaria que transmite Telemundo.

Tras varios meses de intensas jornadas de cocina, recetas y conflictos, tanto dentro como fuera de los fogones, Lupillo Rivera, Ninel Conde, Guty Carrera y Kelly Ríos, se enfrentarán por última vez con sus mejores platillos para conquistar el paladar de los jueces y llevarse el premio de $200,000.

Recordemos que los primeros en asegurar su pase a la final fueron el “Bombón Asesino” y el “Toro del Corrido”, el pasado viernes.

Esta noche, se unieron Guty Carrera y Kelly Ríos, quienes completaron el cuadro de finalistas. Por su parte, Roberto Romano y Mauricio se quedaron a un paso de la gran final tras caer en la semifinal.

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La difícil decisión de elegir al ganador recaerá, una vez más, en los jueces: los chefs Antonio “Toño” de Livier, Tita y Betty Vázquez.