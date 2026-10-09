Participante boricua Nievelis González vuelve a despedirse de “Top Chef VIP 5”

La puertorriqueña Nievelis González, conocida como Nieve, se despidió por segunda vez de la cocina de “Top Chef VIP 5”, luego de no convencer a los jueces en el reto de eliminación.

Su salida ocurrió después de que la participante se destacara en el primer reto de eliminación, aunque los jueces finalmente no la escogieron para continuar en la competencia. En el segundo desafío, la participante se arriesgó con el postre de las milhojas. Su plato recibió buenas críticas por su sabor, pero también señalamientos por problemas de cocción, detalles que pesaron en la evaluación final.

Tras anunciarse su eliminación, los chefs reconocieron la seguridad, el trabajo y la sazón que González demostró durante su participación en el reality show.

Por su parte, Carmen Villalobos destacó la actitud con la que la puertorriqueña regresó al programa.

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“Amé la mujer que regresó, tranquila, calmada y respetuosa. Con eso me quedo”, expresó Villalobos al despedirla.

La salida marca un nuevo capítulo en la trayectoria de González dentro del programa, pues la concursante había conseguido una segunda oportunidad al ser escogida por los jueces durante el reto de repechaje. Su regreso le permitió reincorporarse a la competencia y demostrar sus habilidades culinarias.

Al despedirse, González manifestó su agradecimiento a los jueces por la oportunidad y la experiencia vivida, y aseguró que dará lo mejor en el próximo reality show en el que participe.

Luego de su eliminación, la puertorriqueña también publicó en sus redes sociales un mensaje para sus seguidores.