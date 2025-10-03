Sentencian a Diddy a más de 4 años de cárcel

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a 4 años y 2 meses de prisión en un caso que involucra trabajadoras sexuales, violencia y los llamados “freak-offs”. El juez señaló que se requería una condena prolongada como medida de disuasión y expresó que no estaba convencido de que, al salir en libertad, Combs no volvería a cometer estos delitos.

Combs, de 55 años, fue declarado culpable en julio de transportar personas a través de líneas estatales para encuentros sexuales prolongados y bajo el efecto de drogas. El jurado lo absolvió de los cargos de conspiración de crimen organizado y de trata sexual, los cuales pudieron haber implicado una condena de cadena perpetua.

La audiencia de sentencia de Combs comenzó el viernes con fiscales pidiendo una condena larga, mientras sus hijos imploraban entre lágrimas clemencia al juez en un sórdido caso criminal que involucra a las parejas del magnate del hip-hop y a trabajadores sexuales masculinos.

La fiscalía solicitaba una condena de 11 años para Combs, declarado culpable en julio de transportar personas a través de estados para encuentros sexuales con drogas. El jurado lo absolvió de conspiración de crimen organizado y de trata sexual.

Antes de escuchar su sentencia, Sean “Diddy” Combs calificó su comportamiento pasado de “asqueroso, vergonzoso” y “enfermo”, y pidió perdón a las personas a quienes dañó física y mentalmente, así como a sus hijos presentes en la sala. Afirmó que sus actos de violencia doméstica son un peso que cargará toda su vida.

Sus abogados sostuvieron que los encuentros sexuales fueron consensuales y pidieron su liberación inmediata tras más de un año en prisión preventiva, lo que lo obligó a mantenerse sobrio y lo llevó a mostrar arrepentimiento. El viernes, la defensa proyectó un video de 11 minutos en la corte mostrando la vida familiar, la carrera y las labores filantrópicas de Combs antes de su arresto.

En un momento del video, Combs se cubrió el rostro con la mano y comenzó a llorar, con los hombros sacudiéndose. El rapero estaba previsto a declarar más tarde ese día.

El video formó parte de una estrategia inusual de la defensa, reflejo de la condición particular de Combs como una celebridad millonaria, acostumbrada a moldear su imagen pública.

Durante el juicio de casi dos meses en una corte federal de Manhattan, testigos relataron que Combs golpeó, amenazó, agredió sexualmente y chantajeó a varias mujeres. La fiscal Christy Slavik afirmó que darle a Combs una pena reducida sería “excusar años de violencia”.

“Es un caso sobre un hombre que hizo cosas horribles a personas reales para satisfacer su propia gratificación sexual”, dijo. “No necesitaba el dinero. Su moneda era el control”.

Slavik también criticó que Combs supuestamente hubiera agendado una conferencia en el sur de Florida para la próxima semana, calificándolo como “el colmo de la arrogancia”. El abogado defensor Xavier Donaldson alegó que esos eventos comunitarios pretendían mostrar lo que el empresario podría aportar si quedaba en libertad.

El juez federal Arun Subramanian, quien ya le había negado la libertad bajo fianza en dos ocasiones, advirtió que Combs probablemente no saldría pronto. Expresó que las absoluciones no lo eximían de la conducta subyacente, incluyendo la violencia y la coerción.

Varios de los hijos de Combs rogaron por clemencia.

Sus hijas Chance y D’Lila lloraron al hablar, con D’Lila diciendo que temía perder a su padre tras la muerte de su madre, Kim Porter, en 2018. Seis de los siete hijos de Combs se dirigieron al juez.

“Por favor, su señoría, por favor —dijo D’Lila entre lágrimas—, denos a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos, de reconstruirnos, de cambiar, de seguir adelante, no como un titular, sino como seres humanos”.

Afuera del tribunal, periodistas y curiosos abarrotaban las aceras mientras equipos de televisión formaban largas filas, recordando las escenas del juicio.

Combs fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe transportar personas a través de estados con fines de prostitución. El abogado defensor Jason Driscoll argumentó que la ley se aplicó incorrectamente.

Durante el juicio, la exnovia de Combs, Casandra “Cassie” Ventura, declaró que él la obligó a tener sexo “asqueroso” con extraños cientos de veces durante su relación de una década. El jurado vio un video en el que él la arrastraba y golpeaba en el pasillo de un hotel en Los Ángeles tras uno de esos “freak-offs” que duraban varios días.

Otra mujer, identificada como “Jane”, testificó que fue presionada a tener sexo con trabajadores masculinos durante “noches de hotel” con drogas, mientras Combs observaba y, en ocasiones, grababa.

La única denunciante programada para hablar en la audiencia, una exasistente conocida como “Mia”, se retiró tras objeciones de la defensa. Ella lo acusó de violarla en 2010 y pidió al juez una condena que reflejara “el peligro constante que representa mi abusador”.

Los fiscales también presentaron testimonios sobre otras supuestas agresiones. Una amiga de Cassie aseguró que Combs la colgó de un balcón en el piso 17. El rapero Kid Cudi afirmó que Combs irrumpió en su casa tras enterarse de que salía con Cassie.

Otro de sus abogados, Brian Steel, pidió al juez ver el caso a través del prisma del “trauma no tratado” y la “feroz adicción a las drogas” que, según él, contribuyeron a la conducta del magnate del hip-hop.

“Su bien supera por mucho su mal”, sostuvo Steel.

En una carta dirigida al juez el jueves, Combs escribió: “El viejo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació”, prometiendo que nunca volvería a cometer otro crimen.

Cassie, en su propia carta, lo describió como un abusador que “siempre será el mismo hombre cruel, ambicioso de poder y manipulador que es”.