Después de una escandalosa ruptura por infidelidad, la cantante Shakira arremetió contra su exesposo, Gerard Piqué. ¿Las razones? El futbolista mantenía una relación paralela con la joven de 23 años, Clara Chía Martí, y la colombiana encontró la catarsis perfecta en la letra del nuevo tema musical en el que canta con el argentino Bizarrap, espacio en el que se esmeró en buscar un sinfín de referencias a su ex para exponer sus malas andanzas.

Entre estribillos, la artista entona una de las frases que despertó más polémica: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. Es que en el mismo terreno de 3,800 metros cuadrados en el que Shakira convivió con el futbolista y sus hijos por varios años, su exmarido mandó a construir una casa para sus padres.

A pesar del revuelo que causó su separación, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué aún viven allí. Mientras tanto, el exdefensor del Fútbol Club Barcelona comparte con Clara Chía su departamento de soltero ubicado en la calle Muntaner de Barcelona.

Decidida a mudar su vida a Miami, la colombiana colgó el cartel de venta a la mansión de estilo minimalista ubicada en el barrio exclusivo de Ciutat Diagional de Esplugues de Llobregat. Una zona de la ciudad con muy pocas casas en venta y las que lo están, no bajan del millón de dólares. De hecho, la casa se vende por más de $15 millones. Pero eso no es todo. La alta exposición de la artista la obliga a maximizar su seguridad, por lo que la inmobiliaria que comercializa la casa aclara que no se harán visitas al inmueble a menos que el comprador interesado compruebe que cuenta con el monto necesario para concretar la operación multimillonaria.

Construida en 2012 por la arquitecta catalana Mireia Admetller, la propiedad tiene tres pisos y dos niveles de subsuelo con garage y bodega. Una de las salas de estar tiene conexión directa a un patio externo Uno de sus atributos principales son sus enormes ventanas desde la que la familia puede admirar las vistas panorámicas a la ciudad.

A lo largo de estos años, Shakira disfrutó con sus hijos Milan y Sasha de la variedad de amenidades que tiene la casa. Para los perfiles más deportistas tiene un gimnasio, una cancha de fútbol y otra de pádel, mientras que si se buscan opciones para distintas actividades pueden optar por pasar un rato en la pileta, en la zona de juegos, ver una película en el cine privado o leer un libro en la biblioteca. El “living” de la casa tiene vistas panorámicas a la ciudad.

Shakira menciona en la misma frase que Piqué la dejó “con la deuda en Hacienda”. Con este comentario se refiere al litigio que la colombiana mantiene con el fisco que la acusa de evasion por más de $15 millones entre 2012 y 2014 . Los abogados de la colombiana justificaron la causa y respondieron que Shakira no vivió en forma estable en la ciudad hasta 2015, por lo que no correspondía que radicara allí el pago de sus impuestos.