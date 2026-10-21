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Sia obtiene custodia de su hijo tras acordar sustancial pago mensual a su exesposo

La cantante conservará la custodia física principal de su hijo de dos años

21 de octubre de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sia. (The Associated Press)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cantante australiana Sia obtuvo la custodia física principal de su hijo de dos años, Somersault, fruto de su relación con Daniel Bernad, en medio del proceso de divorcio que ambos mantienen.

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La decisión se produce meses después de que la artista acordara pagar $42,500 mensuales a su expareja por concepto de manutención del menor.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista People, la jueza Firdaus Dordi concedió la custodia física principal a la intérprete de “Chandelier”, mientras que Bernad conservará la custodia legal compartida y el derecho a visitar al niño.

El acuerdo también establece disposiciones específicas para los días festivos y otras fechas especiales.

La manutención acordada en abril contempla pagos mensuales de 42,500, que comenzaron el 1 de abril de 2026 y se extenderán hasta que el menor cumpla 18 años o, si continúa cursando la secundaria a tiempo completo, hasta su graduación o los 19 años, según las condiciones establecidas en el acuerdo judicial.

Además, Sia deberá cubrir la matrícula de una escuela privada, determinadas actividades extracurriculares y los gastos médicos no cubiertos por el seguro.

También tendrá que mantener la cobertura médica de su hijo y una póliza de seguro de vida de $5 millones en la que este figure como beneficiario, o establecer un fideicomiso con una protección económica equivalente.

Tras conocerse el acuerdo económico en abril, Sia se pronunció en su cuenta de X y afirmó que está intentando mantener la paz en medio de una etapa difícil.

“Soy una madre trabajadora sobria que intenta comprar paz”, escribió la cantante, quien también señaló que tiene la custodia principal de su hijo y que, al ser la única de los dos progenitores que genera ingresos, debe asumir la manutención establecida por las leyes de California.

“Este ha sido un año terrible, pero me enseñó a afrontar situaciones increíblemente difíciles, priorizar a mi familia y no absorber la negatividad de los demás”, agregó.

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Cantantes
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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