Christina Applegate revela que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

NUEVA YORK— Christina Applegate, quien durante años ha compartido con franqueza detalles íntimos y difíciles de su experiencia con la esclerosis múltiple, reveló el lunes que su médico le dijo que no padece la enfermedad autoinmune y que recibió un diagnóstico equivocado.

“Estoy de vuelta en el punto de partida, sin saber qué me está pasando”, expresó la actriz en la más reciente edición de su pódcast “MeSsy”, que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler, quien también ha hablado públicamente sobre su propia lucha contra la esclerosis múltiple.

Applegate anunció públicamente en 2021 que había sido diagnosticada con el trastorno, que provoca que el sistema inmunitario ataque las células del sistema nervioso central.

En el episodio del pódcast publicado el lunes, Applegate reveló que, a pesar del diagnóstico erróneo, todavía presenta “todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple”.

“Todavía tengo que usar sillas de ruedas cuando voy al consultorio médico. No puedo caminar desde el automóvil hasta la sala”, añadió.

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No existe una única prueba para diagnosticar la esclerosis múltiple y, por lo general, el proceso implica descartar otras posibles causas. Pueden pasar años y ser necesario consultar a varios médicos antes de que alguno logre relacionar las distintas señales y establecer un diagnóstico.

El doctor Benjamin Greenberg, neurólogo especializado en esclerosis múltiple y trastornos neurológicos autoinmunes del Centro Médico UT Southwestern, en Dallas, afirmó que los estudios más confiables sitúan en un 10% la tasa de diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple.

“Nos basamos en los síntomas clínicos, el historial médico, las imágenes por resonancia magnética, a menudo el líquido cefalorraquídeo y, posteriormente, una serie de pruebas para descartar otras afecciones que puedan presentar síntomas similares. Desafortunadamente, esas pruebas no están codificadas de manera uniforme”, explicó.

Greenberg señaló que la experiencia de Applegate ofrece lecciones tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes.

En el caso de los médicos, dijo, es un recordatorio de la importancia de asegurarse de que un diagnóstico inicial no genere un sesgo generalizado en el sistema médico a favor de esa conclusión.

“Si escribo ‘esclerosis múltiple’ como diagnóstico en una resonancia magnética, es mucho menos probable que un radiólogo diga: ‘Bueno, esto no es esclerosis múltiple. Realmente deberían considerar otra cosa’. Esa idea puede impregnar todo el sistema”, explicó.

“Para los pacientes y sus familias, mi recomendación general es que, siempre que sea posible, nunca está de más buscar una segunda opinión cuando se recibe un diagnóstico importante, grave o crónico”, agregó.

Applegate dijo que la noticia la ha colocado en una situación extraña, pues ella y Sigler se han convertido en destacadas defensoras de las personas que viven con esclerosis múltiple.

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“Es extraño porque siento que les he fallado a todos”, expresó. “Es muy desconcertante y realmente me confunde”.

La mayoría de las enfermedades autoinmunes, especialmente en los adultos, no son causadas por un defecto genético específico. En cambio, una variedad de genes que influyen en el funcionamiento del sistema inmunitario puede hacer que algunas personas sean más susceptibles a desarrollarlas.

Los científicos sostienen que, posteriormente, se necesita un desencadenante ambiental —como una infección, el tabaquismo o la exposición a contaminantes— para poner en marcha la enfermedad.

En el pódcast y a principios de este año, durante la promoción de sus memorias, tituladas “You with the Sad Eyes” (“Tú, con los ojos tristes”), Applegate, ganadora de un premio Emmy, ha hablado abiertamente sobre los síntomas impredecibles que la han obligado a utilizar pañales y a bajar las escaleras deslizándose sentada sobre los glúteos.