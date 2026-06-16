Sigue “en estado muy grave”: Cantante Bonnie Tyler sale del coma

LONDRES — La cantante Bonnie Tyler ya no se encuentra en coma, pero sigue “en estado muy grave” en la unidad de cuidados intensivos, según se indica en una actualización publicada en su página web oficial.

La estrella del pop de 75 años, con voz ronca y nominada a los Grammy, fue ingresada el mes pasado en Faro (Portugal), donde reside, para someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia. Posteriormente, se le indujo un coma.

Ya no se encuentra en coma y “aunque su estado está mejorando, se trata de un proceso lento. Sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo, pero llevará tiempo”, reza el comunicado publicado el lunes.

Los espectáculos de Tyler programados hasta agosto se han cancelado o aplazado, pero “seguimos teniendo la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño puedan celebrarse”, según reza el comunicado.

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Tyler es conocida sobre todo por la balada rockera “Total Eclipse of the Heart”, que encabezó las listas de éxitos en los años 80, una canción irresistible y grandilocuente, muy popular en el karaoke, que gana nuevos seguidores cada vez que se produce un eclipse solar o lunar.