Esta mañana Dennis Yadiel Sánchez Martin, el sobrino del cantante Ricky Martin, acudió hasta el Departamento de Justicia luego de ser citado por la fiscalía para ser entrevistado, como parte de una investigación de tipo criminal en contra del artista puertorriqueño.

Así lo afirmó el licenciado Michael Corona Muñoz, quien asumió la representación legal de Sánchez Martin el pasado 31 de marzo luego de radicar una moción en la que informó esta decisión, por lo que se tornó académica una vista para determinar si el joven tenía la capacidad de autorrepresentarse como parte de una demanda civil radicada en septiembre del año pasado por Enrique Martín Morales, nombre del veterano artista.

“Mi cliente fue citado formalmente y por escrito por la Fiscalía de San Juan para comparecer hoy en horas de la mañana a entrevistarse con unas fiscales del Departamento de Justicia y un agente de la Policía que está haciendo investigación de una querella que mi cliente presentó hace bastante tiempo”, explicó Corona Muñoz.

Según detalló, la querella a la que hace referencia fue radicada por su cliente hace varios meses, en la que se le asignó a un agente del Cuerpo de Investigación Criminal, además de haber hablado en aquel momento con una fiscal del Departamento de Justicia. Fue citado hoy nuevamente en base a esa investigación criminal, en la que su representante legal le acompañó.

“Fuimos a esa entrevista conforme la citación que pidió el Departamento de Justicia. Es una querella donde él alega la comisión de unos hechos que podrían considerarse delito contra el señor Enrique Martin y ha pedido una investigación de esos hechos. Entonces, estamos en ese proceso. Yo por cuestión profesional, no puedo indicar qué se discutió allí con la fiscalía porque es una investigación de tipo criminal para establecer responsabilidades de tipo penal en este caso, y las investigaciones criminales no se pueden comentar hasta que no culmine investigación“, señaló el licenciado Corona Muñoz vía telefónica a El Nuevo Día.

En cuanto a la demanda civil de Ricky Martin contra su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, así como daños y perjuicios, el abogado de Sánchez Martin dijo que luego que se les denegara la desestimación solicitada, así como una reconsideración de negatoria, se encuentran en trámites de responder la demanda.

“Estamos en proceso próximamente para contestar la demanda que puso Ricky Martin contra mi representado y a la vez hacer las reclamaciones que tenemos nosotros contra Ricky Martin”, finalizó.

La batalla legal entre Martin Morales y Sánchez Martin comenzó el 1 de julio de 2022, cuando el sobrino radicó una querella ante el Negociado de la Policía amparada en la Ley 54 de Violencia Doméstica y solicitud de orden de protección ex-parte. Ese día, la jueza Raiza Cajigas Campbell emitió la orden de protección contra Martin Morales.

No obstante, Sánchez Martin desistió de su petición de extender dicha orden de protección en una vista celebrada el 21 de julio de 2022. Martin Morales radicó luego, el 7 de septiembre de 2022, la demanda por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho y daños y perjuicios contra Sánchez Martin, quien sometió, una semana antes, una segunda querella por agresión sexual contra el artista.

De momento, el cantante es cobijado por una orden de protección emitida contra Sánchez Martin y que fue extendida por un año por el juez Glenn Velázquez Morales en una vista celebrada el 10 de noviembre de 2022. Martin Morales es representado por los abogados José Andreu Fuentes, Dora Monserrate y Joaquín Monserrate Matienzo.