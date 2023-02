Hace unos días se conoció lo que parecía un importante conflicto legal para el cantante Steven Tyler , luego de que fuese denunciado por una de sus exparejas de agresión y abuso sexual. El hecho se remonta a la década de 1970 por lo que el caso fue presentado ahora en el Estado de California, cuya Ley de Víctimas Infantiles extendió hace poco el margen de tiempo para presentar demandas de este tipo.

Según la denunciante, todo comenzó en 1973 cuando Aerosmith viajó a Portland para ofrecer un concierto en el marco de su gira por todo el país. Fue allí donde Tyler, por entonces de 25 años, conoció a Julia Holcomb, de 16 años, con quien inició al poco tiempo una larga relación de pareja. La demandante presentó un escrito ante la Justicia de Los Ángeles, donde expuso la violenta relación que habría padecido hace más de cincuenta años atrás.

En el libro biográfico de la revista The Rolling Stone sobre la vida de Tyler, se hace mención a esta relación. De hecho, la revista relató que el cantante “estuvo a punto de casarse con una novia adolescente” y que incluso los padres de Holcomb firmaron un permiso especial para cederle la tutela de la joven al músico y así poder trasladarla de un estado a otro sin problemas. La relación habría durado tres años. Holcomb, quien actualmente trabaja como portavoz para una organización cristiana, denunció que aquella relación estuvo lejos de ser consentida.

En un escrito previo a la demanda, acusó al vocalista de Aerosmith de “coaccionar” y “persuadirla” para permanecer juntos. Además, dijo que ahora entendió que los hechos sexuales que sucedían entre ellos no eran “normales”.

En un plano bien contundente, aseveró que el vocalista le proporcionaba drogas y alcohol, la transportaba a cada gira musical y que incluso la obligó a someterse a un aborto cuando quedó embarazada por primera vez, sin importar la opinión de la joven. Según narró, fue ella quien tomó finalmente la decisión de separarse y retomar su vida en Portland junto a sus padres. Algo que, según explicó, le costó mucho tras la serie de hechos que marcaron toda esa etapa. Según relató, las memorias de Tyler no hicieron más que reavivar esas heridas, ya que allí se referían al vínculo como una “relación romántica”, no abusiva .

Por el momento, Tyler no ha ofrecido declaraciones públicas del caso. Sus más recientes novedades estuvieron relacionadas con temas de salud. A principios de 2022, se conoció su decisión de retirarse por un tiempo de los escenarios con la intención de recuperarse del consumo de drogas. Finalmente, el pasado 3 de diciembre, con una serie de nuevos shows establecidos en Las Vegas, el vocalista volvió a cancelar todo lo programado por razones de salud . “Es una gran decepción que nos veamos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven no se siente bien y no puede actuar”, decía el texto que publicó la banda en su perfil oficial de Instagram y agregó: “Se espera que se recupere por completo para el espectáculo en Las Vegas de los lunes por la noche”.