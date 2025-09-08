Opinión
8 de septiembre de 2025
83°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Sydney Sweeney evita hablar de la controversia con “American Eagle” en el Festival de Toronto

La actriz asistió al festival de cine para presentar su nueva película “Christy”

8 de septiembre de 2025 - 3:46 PM

Sydney Sweeney deslumbra en el estreno de 'Echo Valley' en Londres. (Scott A Garfitt)
Por El Universal / GDA
El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) no comenzó sin controversia, pues Sydney Sweeney volvió a captar la atención tras la polémica que la rodeó en el verano por su campaña con American Eagle.

Sin embargo, la actriz, que presentará su nueva película “Christy”, dirigida por David Michôd, evitó hablar del tema en entrevista con Vanity Fair:

“Estoy allí para apoyar mi película y a la gente que la hizo posible. No estoy allí para hablar de ‘jeans’”, dijo tajante.

En la alfombra roja, además de Sweeney, también caminó Ben Foster, quien interpreta a Jim Martin, entrenador y esposo de la boxeadora. Incluso estuvo presente la exboxeadora que inspiró la película.

Sobre “Christy”

“Christy” narra la vida de Christy Martin, quien creció en West Virginia y comenzó destacando en el básquetbol universitario.

Tras mostrar su talento en distintas competencias, encontró su verdadera vocación en el boxeo profesional bajo la guía de su entrenador y esposo, Jim Martin.

La cinta sigue su trayectoria, desde los primeros combates hasta convertirse en una de las figuras más importantes en los inicios del boxeo femenino, enfrentando retos dentro y fuera del “ring”.

La película se estrenará en Estados Unidos el 7 de septiembre, aunque hasta el momento no se ha confirmado su llegada a México.

Sydney Sweeney con American Eagle

La elección de la marca de asociar a Sweeney, de cabello rubio y ojos azules, con el lema “Tiene buenos ‘jeans’” (un juego de palabras que también hace referencia a los genes) generó gran polémica en redes sociales en julio.

En la promoción, la actriz aparece recostada en un sofá abrochándose los pantalones mientras comenta:

“Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando características como el color de cabello, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis genes son azules.”

Luego, una voz masculina añade: “Sydney Sweeney tiene buenos ‘jeans’.”

El mensaje fue interpretado por varias personas como de tono racista y eugenésico, al sugerir que ciertos genes tienen más valor que otros.

El triunfo comercial

Contrario a la polémica en redes, la campaña triunfó comercialmente. Las acciones de American Eagle subieron un 25% en la bolsa horas después de la campaña, superando las estimaciones de Wall Street.

Sweeney no participó sola: otra campaña también incluyó a Travis Kelce, jugador de la NFL y actual prometido de Taylor Swift. El director de marketing, Craig Brommers, se mostró optimista durante su llamada con analistas: “Sydney Sweeney vende excelentes ‘jeans’.”

Todos los productos de la línea de jeans asociados con la actriz se agotaron en menos de una semana.

ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
