Tom Cruise finalmente recibirá un Oscar

Veinticinco años después de que Tom Cruise recibiera su primera nominación al Oscar , finalmente obtendrá un trofeo. No es por sus acrobacias que desafían a la muerte, tampoco. Al menos, no exclusivamente.

Cruise, la coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción de “Do The Right Thing”, Wynn Thomas, han sido seleccionados para recibir estatuillas honoríficas del Oscar en los premios anuales Governors Awards, dijo el martes la academia de cine. Dolly Parton también será reconocida con el Premio Humanitario Jean Hersholt por sus décadas de trabajo caritativo en alfabetización y educación.

La mayoría de los ganadores del premio históricamente no han ganado un Oscar competitivo ellos mismos. Cruise, de 62 años, ha sido nominado cuatro veces, dos veces a mejor actor en “Born on the Fourth of July” y “Jerry Maguire”, una vez a actor de reparto en “Magnolia” y una vez a mejor película con “Top Gun: Maverick”. También ha defendido el cine teatral y la producción de Hollywood a gran escala durante la pandemia de coronavirus.