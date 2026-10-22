Tom Cruise recibirá un premio a toda su trayectoria de manos del American Film Institute

LOS ÁNGELES — Tom Cruise recibirá un premio a toda una vida profesional otorgado por el American Film Institute, según informó este miércoles el consejo de administración del AFI. El premio se entregará en una gala homenaje que tendrá lugar en Los Ángeles, en el Dolby Theatre, el 24 de abril del año que viene.

“Tom Cruise es un icono mundial”, afirmó Kathleen Kennedy, presidenta del consejo de administración del AFI, en un comunicado. Elogió la dedicación de Cruise como actor y productor, así como su convicción de que el cine tiene el poder de unir a las personas.

Cruise, de 64 años, lleva más de cuatro décadas trabajando en el mundo del cine, donde ha protagonizado películas como “Risky Business”, “A Few Good Men”, “Jerry Maguire”, “Minority Report” y la saga “Misión: Imposible”. Ha recibido tres nominaciones a los Premios de la Academia por su interpretación: a mejor actor por “Nacido el 4 de julio” y “Jerry Maguire”, y a mejor actor de reparto por “Magnolia”.

PUBLICIDAD

Como productor, Cruise fue nominado cuando “Top Gun: Maverick” recibió una nominación a la mejor película.

El año pasado recibió un Óscar honorífico en los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El Premio AFI a la Trayectoria, creado en 1973, reconoce a aquellas personas cuya obra ha contribuido al avance del cine y ha resistido el paso del tiempo. Cruise se unirá a una lista en la que figuran John Ford, Bette Davis, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Nicole Kidman y Eddie Murphy, quien recibió este galardón a principios de este año.