Un premio y el abrazo más emotivo: así fue el encuentro de Bizarrap y Messi tras el partido de Argentina contra Egipto

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Egipto, Bizarrap le entregó a Lionel Messi el premio MVP (o Most Valuable Player, una distinción para el jugador más “valioso” del partido).

El productor está muy presente en este Mundial, ya que en la previa del partido entre la Argentina y Cabo Verde, el pasado viernes, fue el encargado de entrar con la pelota oficial del partido.

Además, Bizarrap no ahorró elogios cada vez que se le pregunta por Messi. “Como argentino, ¿cómo estás viviendo este posible último mundial de Messi?“, fue una de las preguntas que recibió el artista oriundo de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. ”Siempre se disfruta, como el anterior, que también dijeron que sería el último. Sigue demostrando que sigue siendo el mejor y se sigue codeando con los pibes más jóvenes. Ya no hay palabras. No hay nada que pueda agregar yo. Simplemente, es mi máximo ídolo, como el de casi todos que disfrutan del fútbol. Cada uno puede tener preferencias, pero el que no admita que es el mejor de la historia es porque está medio complicado de sabiduría de fútbol, me parece", reflexionó.

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1 / 13 | En imágenes: la emotiva celebración de Messi y Argentina tras vencer a Egipto. Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. - Mike Stewart 1 / 13 En imágenes: la emotiva celebración de Messi y Argentina tras vencer a Egipto Lionel Messi estalla en llanto en plena celebración. Mike Stewart Compartir

Mientras tanto, Bizarrap continúa con sus “sessions” que son de lo más exitosas y amplía sus horizontes dentro y fuera de la música. Así, el creador de las exitosas Bizarrap Music Sessions aceptó la invitación de Pixar y Disney para ponerle su voz a Santa de Jardín, un excéntrico y ferozmente protector integrante de una pequeña comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero, en la recientemente estrenada "Toy Story 5″. La incorporación del músico argentino se suma a la del puertorriqueño Bad Bunny, quien le prestó su voz a Pizza con Anteojos, uno de los nuevos personajes de la película.

Además, ambos artistas comparten una escena en pantalla, en lo que se describe como un encuentro “sorprendente e imperdible”, apostando por reunir a dos de los nombres más reconocidos de la cultura popular latinoamericana en una de las franquicias animadas más exitosas de la historia del cine.

Por otra parte, un par de días después fue el propio Bizarrap que anunció más temas para su vasta colección de colaboraciones. El primero de 2026 fue el Myke Towers - BZRP Music Sessions #42/66, que grabó con el rapero portorriqueño. El trabajo tiene dos partes, una de en su clásica “session” y otra de un video protagonizado por el propio Bizarrap.

El último trabajo del argentino fue lanzado en 2025, lo que significó su primera colaboración con J Balvin. Desde entonces, se especulaba con que Towers podría lanzar un tema con Bizarrap, quien, cuando se publicó la session #23, admitió que le hubiera encantado participar, pero que ya estaba reservada para Paulo Londra.

Michael Anthony Torres Monge, conocido artísticamente como Myke Towers, es un famoso cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y trap latino. Nacido en 1994, se convirtió en una de las mayores estrellas del género dentro de su país, con éxitos como: “LALA” y “Pareja del año”.