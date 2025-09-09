Una dosis de buena vibra para empezar el día: así es el nuevo programa radial de Máxima 99.9

Las primeras horas del día tendrán una vibra distinta, en ánimo de aportar un respiro a los problemas cotidianos que afectan al país. Con una propuesta fresca, dinámica y llena de buena energía, llega el estreno de “El vibe de la mañana” por la Máxima 99.9 FM.

El nuevo espacio será liderado por el actor y comediante Carlos Vega y la doctora Gladiminet López, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Se trata de un junte de dinamismo, picardía y conocimiento que combinará entretenimiento, música y reflexión para convertirse en un antídoto contra la rutina.

“Estoy bien asustado porque no sé si llegue a tiempo… yo me acuesto bien tarde”, bromeó Vega, quien contó a El Nuevo Día estar entusiasmado por formar parte de un proyecto diferente y que busca ser parte de la solución. “Está bien el análisis político y de las noticias, pero hay un público que necesita otras cosas y esta propuesta se lo va a dar. No es que esté malo el informarse, pero necesitamos un respiro de las malas noticias y más en la mañana”.

Durante las dos horas de programación, abordarán de una manera distinta —y apelando a una conexión cercana y vibrante— temas de interés para los radioescuchas como noticias, salud mental, familia, cultura pop, estilo de vida, entretenimiento, redes sociales y música, entre otros.

“Todo lo que está ocurriendo en el país son temas sumamente importantes, pero la manera en que nosotros comenzamos el día determina en gran medida cómo pasamos ese día”, destacó por su parte López, psicóloga con amplia experiencia en salud mental y relaciones humanas, y quien será la encargada de brindar un enfoque práctico y empático para que la audiencia comience la semana con “equilibrio y optimismo”, lista para enfrentar los deberes del día a día.

“Creo que la gente necesita un espacio en donde la pasen bien, tengas un show que te escuche, que te acompañe a llevar los nenes a la escuela, al trabajo, pero que sea diferente. Nosotros no venimos a impresionar, venimos a conectar con la gente”.

Según indicaron, entre los segmentos se destacan “La terapia”, encabezado por la doctora López, y “Desde el balcón”, donde Vega analizará lo que sucede, ofreciendo también su punto de vista. “Quiero apelar a esa gente que quiere escuchar otra cosa, que nos prueben con un cafecito”.

“La gente tal vez está cansada de escuchar lo mismo y necesita un espacio de tranquilidad. O tal vez quieren escuchar la noticia, pero desde otro punto de vista, otra perspectiva. El programa se llama vibe y es que la vibra no es algo que tú ves, es algo que sientes. La gente debe sintonizar tempranito en la mañana para que vean cómo se sienten cuando escuchan un programa distinto. Puerto Rico necesita ese espacio y ahí va a estar ‘El vibe de la mañana’”, aseguró López.