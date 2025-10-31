Una historia boricua de amor: Luis Enrique y Elsa Velázquez al ritmo de Elvis Presley

Guaynabo - El legado de Elvis Presley sigue vivo en Puerto Rico gracias al talento y la pasión de Luis Enrique González, artista puertorriqueño que, por más de tres décadas, ha rendido tributo al “Rey del Rock and Roll”.

Acompañado de su esposa, la reportera televisiva Elsa Velázquez –su mayor fanática–, comparten una admiración que va más allá del escenario y que ha unido sus vidas en torno a la música y al carisma del ícono estadounidense.

En entrevista con El Nuevo Día, la pareja conversó sobre los inicios de esta aventura, su conexión como fanáticos del legendario cantante y los preparativos del espectáculo “Viva The King Elvis Presley Tribute: A Vegas Experience”, con el que regresan al Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 22 de noviembre.

Su amor por la música de Presley nació gracias a las anécdotas de conquista de su abuelo en los años 50, así como la moda, los autos y la música de las décadas de los 50, 60 y 70.

Entre micrófonos y miradas: el amor detrás del tributo a Elvis Presley. La periodista Elsa Velázquez y su esposo, el artista Luis Enrique González comparten una admiración por la música de antaño, la moda y Elvis Presley.

“Mi película favorita es 'Grease’...Mi abuelo le coqueteaba a mi abuela con canciones de Elvis de esa época”, contó el puertorriqueño de 43 años al mencionar temas como “Love Me Tender” y “Don’t Be Cruel”.

“La música siempre fue mi primer amor y comencé a hacer formalmente el tributo a Elvis en noviembre de 1994. Ese fue el inicio de todo; comencé a estudiar música gracias a él”, sostuvo González.

¿Hubo algún momento específico en que pensaste: “esto quiero interpretarlo”?

“En verano del 1994. Recuerdo que íbamos para El Yunque con la familia. Yo me dormí en el carro, y en ese tiempo había una estación, Oldies 94.7. Y salió una canción de Elvis, ‘Are You Lonesome Tonight’. Y esa canción, la dulzura con la que Elvis la interpretaba, es bien para pelos”, rememoró.

“Yo era un nene de 12 años. Y mientras la escucho, estoy transportándome. Comienzo a acordarme de mis abuelos. Esa fue la canción que me flechó. Y es una canción que respeto tanto, que al día de hoy no me atrevo a interpretarla. Todavía no me siento preparado”, confesó el también músico.

González cuenta con más de 25 trajes autorizados de varias épocas de Presley, además de una colección de 3,000 discos de vinilo.

Lo que jamás imaginó el cantante es que su admiración por el legendario ídolo, fallecido en 1977, y su gusto por la música de antaño serían la conexión perfecta con su alma gemela en 2009.

Luis Enrique González (Elvis Presley) y Elsa Velázquez comparten su pasión por el ídolo del rock and roll. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Yo era fan de los Beatles, de los autos antiguos, y mi película favorita es 'Grease’”, reveló la periodista de NotiCentro.

“Siempre digo que nacimos en la época equivocada”, aseguró entre risas, en medio de la sesión fotográfica junto a su esposo.

“Cuando conozco a Luis, él me cuenta de Elvis, de lo que hace... él me dijo una frase: ‘Before Elvis, there was nothing’ (Antes de Elvis, no había nada), de John Lennon. Ahí me ganó”, exclamó Velázquez al relatar que conoció a su ahora esposo casualmente cuando este realizaba un show tributo a los Beatles. Ella se encontraba entre el público.

“Y aquí estamos 16 años después”, agregó la pareja, quien se casó con boda temática de la década de los 50.

Compartir la admiración por Elvis también influye en su vida como pareja, pues ambos forman parte, desde 2016, del “Elvis Week”, evento que se lleva a cabo todos los años a principios de agosto en Graceland, la mansión donde el fenecido cantante vivió en Memphis, Tennessee.

En el evento, que reúne a miles de fanáticos para conmemorar su vida durante la fecha de su muerte —el 16 de agosto—, González ha tenido la oportunidad de presentarse ante familiares y exmúsicos del “Rey del Rock and Roll”.

Como fanática también, ¿cómo has visto la evolución de Luis Enrique al personificarlo y rendirle tributo?, preguntó este rotativo.

“Yo estoy bien orgullosa de él porque he visto cada evolución, cada cambio. Y como cada vez él se reta, lo consigue”, sostuvo Velázquez, visiblemente emocionada. “Un día estaba haciendo un cumpleaños, y ahora va para su segundo show en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Cada vez que menciono su nombre y hablo de sus proyectos… y no solamente de Elvis, sino también de su música original. Porque él ha sido siempre bien celoso con su trabajo original y no perder su esencia”.

Y es que el artista, natural de Caguas, también toca con otras bandas de rock como vocalista y guitarrista, entre ellas Sonósfera y The Cadillacs.

Ahora, el artista tributo se prepara para regresar al escenario, esta vez con el espectáculo “Viva The King Elvis Presley Tribute: A Vegas Experience”, con el que busca recrear la famosa residencia musical del artista en el Westgate Las Vegas Resort & Casino, donde se presentó desde 1969 hasta 1976, para un total de 636 funciones.

“El año pasado hicimos un show cronológico. Ahora se habla mucho de las residencias, están de moda, pero el que sentó la pauta fue Elvis. Y yo voy a recrear un poco eso en una sola noche. Vamos a hacer la gran mayoría de los éxitos que hizo en esa residencia”, explicó.

A través de la voz de González, el público se transportará a los años 70 con clásicos como “Suspicious Minds”, “Can’t Help Falling in Love”, “Burning Love” y “Viva Las Vegas”, entre muchos otros.

Velázquez también compartió además cómo se involucra con cada espectáculo.

“Yo soy periodista y también tengo que seguir en la gesta. Pero cuando estoy (con Luis Enrique), soy quien lo maquilla. Trabajo con lo que es el vestuario, lo asisto a él y a los músicos. Me gusta cuando hay shows como este tipo, asistirlos, porque son muchas cosas pasando antes de treparse en tarima. Hay mucho amor y complicidad”, aseguró Velázquez.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticket Center, Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Además de ser periodista, Elsa Velázquez forma parte de la producción de los "shows" de su esposo Luis Enrique. (Pablo Martínez Rodríguez)

2025: un gran año

Por si fuera poco, este 2025 ha sido uno lleno de logros que celebran en pareja. Fue incluido en el libro The World of Elvis Tribute Artists 2025, el cual recoge detalles de los artistas tributo de Elvis Presley alrededor del mundo. También recibió el Premio San Gregorio, reconocimiento a su trayectoria por parte del Salón de la Fama de la Música.

“Este año ha sido bien bonito. Nos han pasado un par de cosas bien chéveres y queremos cerrar con broche de oro en el Bellas Artes”, agregó González.

“Ha sido un año de transformación para los dos”, culminó Velázquez, quien este año se unió al equipo de Wapa Televisión.