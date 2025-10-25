Uno por uno: estos son los hijos de Will Smith y estos han sido sus pasos en el mundo artístico

A estas alturas, Will Smith no necesita presentación alguna. A sus 57 años, ha construido todo un imperio artístico tanto musical como cinematográfico, aunque su vida personal y sus decisiones públicas le han rodeado de polémicas.

Una de las más seguidas, es la que rodea a su historia familiar. En 1992, junto a su primera esposa, Sheree Zampino, tuvo a su primogénito, Trey Smith. En 1995 la pareja se divorció y en 1997 Will volvió a casarse, con la actriz Jada Pinkett Smith, con quien tuvo a Jaden (1998) y Willow (2000).

Pero, aunque comparten apellido, los tres hijos han crecido en dos contextos marcadamente distintos: Trey, tuvo una infancia mucho más alejada del foco mediático, salvo alguna anecdótica aparición y en la actualidad sigue manteniendo un perfil bajo.

En cambio, Jaden y Willow, bajo el pupilaje y guía de sus padres, se introdujeron en el mundo del estrellato desde una edad muy temprana. Una infancia y adolescencia agridulce porque las mieles de la fama y el reconocimiento artístico se enfrentaban a las críticas por un posible nepotismo.

Hoy, el clan Pinkett-Smith, con sus diferencias, siguen trabajando juntos en público. Y, mientras Willow cumple 25 años, ella y Jaden siguen persiguiendo su propia carrera en aras de demostrar que no son simplemente “los hijos de Will Smith”.

Willow Smith

La hija pequeña de Will Smith, Willow, cumple 25 años. EFE/EPA/ALLISON DINNER (ALLISON DINNER|ALLISON DINNER)

El 31 de octubre de 2025, Willow Smith cumple 25 años, pero su relación con la fama comenzó mucho antes: con tan solo 10 años, lanzó el sencillo “Whip My Hair”, con el que alcanzó el número 11 en el Billboard Hot 100.

Jay-Z, productor del sello que la había apadrinado, la comparaba entonces con una leyenda ajena a su dinastía: “Me imagino que así era Michael Jackson de niño”, dijo en el programa televisivo de Ryan Seacres.

Pero, a pesar del éxito, le dijo a Will que no quería seguir ese camino: “Papá, ya no quiero hacer esto más”. Y no solo rechazó seguir una carrera musical: también declinó continuar el legado cinematográfico de sus padres.

Porque, tal y como contó el actor en una entrevista atribuida a New York Magazine, cuando le ofreció el papel protagonista en una nueva versión de “Annie”, ella simplemente respondió: “Papá, tengo una idea mejor: ¿por qué no me dejas tener 12 años?”.

Sin embargo, Willow cambió de idea, y en 2015 retomó su carrera musical con “Ardipithecus”, su primer álbum de estudio. Le siguieron “The 1st” (2018), “Willow” (2019), “Lately I Feel Everything” (2021), “Coping Mechanism” (2022) y “Emphatogen” (2024).

Ahora que Willow va a soplar las 25 velas de su tarta, tiene por delante todos los ingredientes para demostrar que puede madurar en su carrera artística más allá de su legado familiar.

Jaden Smith

Jaden Smith ha trabajado como actor, cantante y modelo, con una presencia muy particular. EFE/EPA/JUSTIN LANE (JUSTIN LANE)

Jaden Smith nació el 8 de julio de 1998. Y, con tan solo 8 años, recibió su primer galardón como actor: el Premio Phoenix Film Critics Society por su papel en “The Pursuit of Happyness” (2006), una película en la que trabajaba junto con su padre.

A esta película le siguieron papeles en “The Day the Earth Stood Still” (2008), “The Karate Kid” (2010) y “After Earth” (2013), su última película de aquella década. Fue un fracaso estrepitoso, con RAZZIES incluidos.

Porque después de aquello, “Jaden se sintió traicionado y engañado”, según explicó Will Smith en sus memorias: “perdió la confianza en mi liderazgo”. Pero el joven se reinventó entonces a través del modelaje.

En 2016, Louis Vuitton lo eligió rostro de su campaña femenina de primavera-verano, fotografiado por Bruce Weber. A sus 17 años, apareció vestido con prendas típicamente femeninas, desafiando así los roles de género en la moda.

En el terreno musical, además de colaborar junto a su familia, Jaden Smith lanzó su primer álbum de estudio, “Syre” en 2017, seguido por “Erys” en 2019 y “CTV3: Cool Tape Vol. 3″ en 2020.

Además, también regresó al cine, con papeles en “Skate Kitchen” (2018) y “Life in a Year” (2020), y a la televisión trabajando en “The Get Down” (2016-2017), “Neo-Yokio” (2017), “Nashville” (2018) o ‘“he Proud Family: Louder and Prouder”.

Trey Smith

Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith and Trey Smith a su llegada a la fiesta de Vanity Fair luego de los Oscar. (The Associated Press)

De los tres hijos de Will Smith, Willard Carroll “Trey”, nacido el 11 de noviembre de 1992, es el menos conocido, debido a que ha preferido mantener un papel discreto. A pesar de ello, apareció en el videoclip de su padre “Just the Two of Us”.

Sin embargo, lanzó su álbum debut “Best Wishes” en 2020, y canciones como “Mom & Babe” y “Out Of KNoWWhere”. También ha trabajado para la televisión en “All Of Us” y en el video musical “Find You Somewhere” junto a sus hermanos, para su proyecto musical como DJ AcE.