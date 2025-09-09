Úrsula Corberó espera su primer hijo: la foto con la que confirmó el embarazo

Úrsula Corberó anunció este martes que espera su primer hijo junto al también actor Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó el anuncio en una historia de Instagram, mostrando su emoción a través de numerosos emojis que reflejan la felicidad y la intensidad del momento que está viviendo junto a Corberó.

Las reacciones en redes al emotivo anuncio

Como era de esperarse, la feliz noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, por lo que la publicación se llenó de mensajes de amor y felicitaciones de figuras del espectáculo argentino y español.

También se sumaron saludos de compañeros de trabajo y artistas internacionales. Los actores de la serie "Élite", Arón Piper y Manu Ríos, y su compañero de "La Casa de Papel", Pedro Alonso, quien expresó: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Incluso la cantante Camila Cabello se sumó con buenos deseos.

Por su parte, los familiares no tardaron en expresar su emoción. Florencia Bas, madre del Chino Darín, escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás”.

La historia de amor del Chino Darín y Úrsula Corberó

El Chino Darín y Úrsula Corberó comenzaron su historia de amor a finales de 2015, durante el rodaje de la serie española "La Embajada". En la ficción eran pareja, y finalmente, su vínculo traspasó la pantalla. Aunque suelen mantener su relación lejos del foco mediático, el actor contó en una ocasión que fue un flechazo y que lo que primero lo conquistó de ella fue su risa. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de 'La embajada’. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, reveló Darín a LA NACION.

Desde entonces, la pareja superó distancias, desafíos laborales e incluso una pandemia. Ella, por su parte, recordando los comienzos de su relación, comentó: “Él es divino, estar trabajando y que surja así el amor... Hay cosas que son inevitables. Suceden, pasan y hay que tratarlas con la mayor naturalidad posible. Además de ser bello y luminoso, tiene un talentazo”.

Durante los primeros años, la pareja alternó entre España y Argentina según sus compromisos laborales, con períodos de separación y videollamadas que no hicieron más que fortalecer su relación. En 2020, durante la pandemia, compartieron la cuarentena en Buenos Aires, y la convivencia resultó tan positiva que decidieron continuar juntos. Hoy residen en Barcelona, aunque viajan constantemente por trabajo.

