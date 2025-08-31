Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
31 de agosto de 2025
87°ligeramente nublado
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kate del Castillo lleva la angustia del embarazo en “Instintos”

La actriz protagoniza un nuevo filme que aborda la gestación

31 de agosto de 2025 - 9:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen difundida por ViX muestra a Kate del Castillo en una escena de la película "Instintos". (Esteban Novillo/ViX vía AP) (Esteban Novillo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

CIUDAD DE MÉXICO - Las mujeres que han experimentado un embarazo saben que además de la ilusión y la esperanza por el futuro bebé, es inevitable sentir algo de incertidumbre y angustia.

RELACIONADAS

En el caso de “Maggie”, el personaje de Kate del Castillo en el thriller “Instintos”, esto se lleva al máximo cuando su complicado embarazo se ve amenazado por la irrupción de dos secuestradores en su casa.

“Con un embarazo que está a punto, que además es una mujer pues ya de cierta edad, que ya corre riesgo si lo pierde, que ya han perdido otros bebés, no tiene la vida por delante para tener más hijos”, señaló Del Castillo en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito del estreno del filme el viernes en la plataforma de streaming ViX.

“Sube el nivel de tensión y el nivel de sobrevivencia y de tratar de preservar la vida de su hijo”, señaló.

Los secuestradores quieren robar todo el dinero posible y amenazan a Maggie y a su esposo, un exitoso psiquiatra llamado Leo (Bruno Bichir), con armas de fuego. Los retienen en contra de su voluntad por días, pero a medida que pasa el tiempo, ella comienza a ver que ni los delincuentes, ni Leo, son exactamente como pensaba.

Cara, una de las secuestradoras, comienza a mostrar signos de empatía y a dar ciertos permisos a la pareja. Es interpretada por Daniela Schmidt, quien compartió algunos detalles del rodaje del filme de Sebastián Borensztein. La historia se desarrolla en Texas, pero la filmaron en España.

“Inicialmente, se iba a filmar en República Dominicana, pero llegó la temporada de huracanes y se volvió un caos”, señaló Schmidt. “Hubo la oportunidad más bien de movernos a Madrid, y pues fue increíble”.

El elenco incluye actores españoles: Iván Marcos es Roy, el otro secuestrador, y Emma Suárez es una amiga cercana de Maggie.

Del Castillo destacó que pese a que hace mucho tiempo había compartido créditos con Bichir, fue una gran experiencia volver a colaborar con este astro mexicano.

“Le encanta jugar, además de que tiene un gran humor, pero con los personajes, es muy generoso, también como actor, y es un gran actor. Es de los mejores de nuestra generación”, apuntó. “Dentro de toda la tensión de una película tan difícil, la pasamos bien, porque tenemos nuestros momentos de humor, que yo creo que eso nos hizo también estar bien”.

Tags
Kate del CastilloHollywoodCine
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: