Victoria Beckham y su hijo Cruz causan sensación cantando juntos un tema de las “Spice Girls”

Si bien lleva años dedicada al mundo de la moda como diseñadora y empresaria, esta semana Victoria Beckham sorprendió a sus 33.3 millones de seguidores con “una vuelta a sus inicios”, lejos de las pasarelas y cerca de la música, por lo que decidió volver a cantar un tema de las “Spice Girls”.

Sin embargo, no lo hizo sola, ni tampoco acompañada por alguna de sus excompañeras de grupo, sino con su hijo Cruz Beckham, quien se dedica a la música. La escena de madre e hijo dio mucho de qué hablar y causó furor en las redes sociales.

Era 1994 cuando Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Geri Halliwell se convirtieron en las Spice Girls y alcanzaron la fama mundial con éxitos como “Wannabe”, “Say You’ll be There” y “Spice Up Your Life”. En 2001 se separaron oficialmente, pero en los años siguientes volvieron a reunirse, hicieron giras y en 2012 cantaron en los Juegos Olímpicos de Londres. Si bien actualmente cada una está por su lado, enfocadas en sus propias vidas, proyectos y familias, eso no quita que, cada tanto, abran el baúl de los recuerdos.

Quien lo hizo recientemente fue Victoria Beckham. Se reunió con Cruz, su hijo de 20 años fruto de su relación con David Beckham, con quien también tiene a Brooklyn (26), Romeo (23) y Harper (14) para interpretar juntos la canción de las Spice Girls, “Viva Forever”.

Victoria se sentó en uno de los sillones de la sala, vestida con un cómodo look de campera y pantalón gris de algodón, el cabello suelto, la cara desprovista de maquillaje y una manta sobre las piernas. Cruz se acomodó en otro de los sillones, también con una vestimenta relajada, agarró la guitarra, dejó cerca el celular para reproducir la canción y acompañó a su madre. Cantaron juntos y compartieron un íntimo y especial momento.

La empresaria quedó tan encantada con la performance de Cruz que no dudó en grabarlo con su teléfono.

La publicación causó furor en las redes sociales y tuvo 13.5 millones de reproducciones.