23 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Victoria Beckham y su hijo Cruz causan sensación cantando juntos un tema de las “Spice Girls”

La empresaria y el joven músico se reunieron en el living de su casa para hacer su propia versión de “Viva Forever”

23 de noviembre de 2025 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La familia Beckham al completo. De izquierda a derecha, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham -esposa de Brooklyn- en la presentación de un documental sobre los Beckham en octubre de 2024 en Londres EFE/EPA/Tolga Akmen (Tolga Akmen|Tolga Akmen)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Si bien lleva años dedicada al mundo de la moda como diseñadora y empresaria, esta semana Victoria Beckham sorprendió a sus 33.3 millones de seguidores con “una vuelta a sus inicios”, lejos de las pasarelas y cerca de la música, por lo que decidió volver a cantar un tema de las “Spice Girls”.

RELACIONADAS

Sin embargo, no lo hizo sola, ni tampoco acompañada por alguna de sus excompañeras de grupo, sino con su hijo Cruz Beckham, quien se dedica a la música. La escena de madre e hijo dio mucho de qué hablar y causó furor en las redes sociales.

Era 1994 cuando Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Geri Halliwell se convirtieron en las Spice Girls y alcanzaron la fama mundial con éxitos como “Wannabe”, “Say You’ll be There” y “Spice Up Your Life”. En 2001 se separaron oficialmente, pero en los años siguientes volvieron a reunirse, hicieron giras y en 2012 cantaron en los Juegos Olímpicos de Londres. Si bien actualmente cada una está por su lado, enfocadas en sus propias vidas, proyectos y familias, eso no quita que, cada tanto, abran el baúl de los recuerdos.

Quien lo hizo recientemente fue Victoria Beckham. Se reunió con Cruz, su hijo de 20 años fruto de su relación con David Beckham, con quien también tiene a Brooklyn (26), Romeo (23) y Harper (14) para interpretar juntos la canción de las Spice Girls, “Viva Forever”.

Victoria se sentó en uno de los sillones de la sala, vestida con un cómodo look de campera y pantalón gris de algodón, el cabello suelto, la cara desprovista de maquillaje y una manta sobre las piernas. Cruz se acomodó en otro de los sillones, también con una vestimenta relajada, agarró la guitarra, dejó cerca el celular para reproducir la canción y acompañó a su madre. Cantaron juntos y compartieron un íntimo y especial momento.

La empresaria quedó tan encantada con la performance de Cruz que no dudó en grabarlo con su teléfono.

La publicación causó furor en las redes sociales y tuvo 13.5 millones de reproducciones.

Esta no es la primera vez que Victoria Beckham sorprende a sus fanáticos con un destello de su época como artista pop. El 17 de abril de 2024, durante su mega fiesta por sus 50 años, se reencontró con Bunton, Chisholm, Brown y Horner y durante un momento de la noche - que según la homenajeada fue la mejor de su vida - bailaron y cantaron juntas su éxito “Stop”.

Tags
Victoria BeckhamSpice GirlsRedes socialesDavid Beckham
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
