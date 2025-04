Yulianna Vargas ante un nuevo comienzo: “Fue Dios quien me llamó y no pude decir que no”

“¡No fui yo quien eligió el momento, fue Dios quien me llamó… y no pude decir que no! Hoy fui bautizada y sentí cómo se abría una puerta a una vida llena de luz, propósito y bendiciones. Fue un momento especial, significativo y profundamente transformador. Gracias a la Apóstol Wanda Rolón y a su Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta por acompañarme en este nuevo comienzo", expresó la también locutora radial de El Circo de La Mega.