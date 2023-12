The Game Awards, la máxima celebración de la cultura de los videojuegos en el año, se celebró durante la noche del jueves, donde se galardonaron a múltiples juegos mientras se revelaban nuevas noticias del futuro de la industria y nuevos títulos que estarían por publicar.

Entre algunos de los juegos que se destacaron en la noche se encontró la presentación Final Fantasy VII Rebirth, que durante la presentación musical de la Orquesta Sinfónica de los Game Awards presentó nuevas imágenes del título que se espera sea lanzado el 29 de febrero de 2024.

Los fanáticos de los videojuegos celebraron la llegada del famoso desarrollador de videojuegos japonés Hideo Kojima, quien reveló su próximo título, que estará siendo desarrollado con Xbox Game Studio titulado “OD”. Durante la presentación se reveló, además, que Kojima trabaja con un equipo de varios reconocidos creativos entre los que destaca el director de películas de horror de Hollywood, Jordan Peele.

“No es solo Jordan, tengo otros colaborados conmigo en este proyecto, no puedo decir quiénes, no puedo revelar, pero son unas leyendas. Los llamo ‘los Avengers’”, expresó Kojima por medio de su intérprete en la tarima.

Marvel Games también tuvo la oportunidad de hacer una presentación especial de su próximo juego que será desarrollado por la empresa Arkane Lyon y estará basado en el personaje del vampiro Blade.

Otra presentación que causó revuelo fue el regreso de los juegos clásicos de Sega, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, entre otros, que serán adaptados para la nueva generación con nuevas gráficas para apelar a las nuevas audiencias.

Por su parte, el actor Matthew McConaughey tuvo una aparición especial para promocionar un juego en el que estará saliendo titulado Exodus. El juego sigue la historia de una pareja que se pierde en el tiempo y recordó a muchos fanáticos del clásico de Bioware, Mass Effect.

El trailer que cerró la actividad le tocó a la empresa japonesa Capcom, que reveló su próxima entrada en la serie de juegos de cacería de monstruos, titulado Monster Hunter Wilds. Se espera que el juego llegue a las audiencias en el 2025.

El evento comenzó con la llegada del maestro de ceremonia Geoff Keighly, quien invitó posteriormente al actor de voz Christopher Judge, reconocido por interpretar la voz de Kratos en el juego de God of War saludó a la audiencia animado e intentó saludar a la audiencia e hizo varios chistes para los presentes.

“Mi discurso el año pasado fue más largo que la campaña de Call of Duty de este año”, chisteó Judge.

El actor presentó el premio de Mejor Interpretación, y se lo entregó al actor Neil Newbon por su actuación como el personaje de Astarion, un vampiro perseguido, en el juego Baldur’s Gate 3.

La serie de HBO The Last of Us también logró alzarse con el premio de Mejor Adaptación entre una reñida batalla con la película de Super Mario Bros.

Otro de los actores que tuvo una aparición especial en la actividad fue Anthony Mackie, de la serie Twisted Metal. Mackie aprovechó la oportunidad en la tarima para anunciar que Twisted Metal tendría una segunda temporada mientras presentó el premio para Best Ongoing Game, que se lo llevó Cyberpunk 2077.

Al final de la actividad se galardonó con el premio a Mejor Juego del Año al videojuego Baldur’s Gate 3.

Aquí la lista de todos los ganadores: