Dinero, el nuevo sencillo de Jennifer López, ya está disponible en YouTube y ka cantante colgó en su cuenta de Instagram un adelanto del tema, en el cual colaboran el rapero DJ Khaled y Cardi B.

En la imagen de promoción aparece el rostro de JLo cubierto por una capucha de color rosado pálido. Mientras, en una de sus manos resaltan sus sortijas de diamantes y oro.

“Yo quiero, quiero dinero (ayy) // Yo quiero, quiero dinero (ayy) // I just want the green, want the money, want the cash flow // Yo quiero noventa si, cincuenta si, doscientos”, dice una estrofa de la canción.

En un momento del tema, la cantante menciona a Puerto Rico.

“Soy la princesa // San Juan, Puerto Rico”, dice la artista de origen boricua.

Aunque no hay fecha para el vídeo musical de "Dinero", JLo aseguró que será muy "pronto".

DJ Khaled es un reconocido productor que ha realizado numerosas colaboraciones con artistas de distintos géneros. Entre ellos, Kanye West, J. Cole, Big K.R.I.T., and Kendrick Lamar, entre otros. Mientras, Cardi B es una atrevida rapera norteamericana que anteriormente tuvo una carrera como “striper”.