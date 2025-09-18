Opinión
18 de septiembre de 2025
EntretenimientoMúsica
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

25,000 nuevas listas de canciones se crearon en Spotify durante la residencia de Bad Bunny

La residencia también amplificó a otros artistas de Puerto Rico

18 de septiembre de 2025 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Alrededor de 25,000 nuevas listas de canciones con los nombres Bad Bunny o Puerto Rico se crearon en Spotify durante la residencia “No me quiero ir de aquí” del mencionado artista urbano en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, del 11 de julio al 14 de septiembre.

Así lo dio a conocer Spotify este jueves en un comunicado de prensa, en el que detalla las reproducciones que generó Bad Bunny durante los tres meses de residencia en la principal sala de espectáculos de la isla caribeña, donde finalmente este sábado clausura su histórica cita musical.

De acuerdo con Spotify, en los diez fines de semana en los que Bad Bunny se presentó ante unas 460,000 personas, las reproducciones globales desde Estados Unidos aumentaron un 7%.

A nivel global, México se consolidó como su país principal, con Ciudad de México, Santiago, Bogotá, Lima y Ciudad de Guatemala entre las ciudades en América Latina con mayor número de reproducciones.

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

Muchos fanáticos lo esperaban y llegó el momento en el Coliseo de Puerto Rico.

En Estados Unidos, Nueva York y Miami lideraron por ciudad, mientras que California y Texas, donde residen millones de hispanos, encabezaron los estados, una clara evidencia de que el impacto cultural de la residencia trascendió la isla.

Además, las microtendencias como listados de canciones con las palabras “Acho PR” en el título crecieron un 29%.

La residencia también amplificó a otros artistas de Puerto Rico.

Chuwi, el cuarteto puertorriqueño y con quien Bad Bunny grabó “Weltita”, obtuvo un aumento del 18 % de nuevos oyentes en Estados Unidos, incluyendo un aumento del 38 % el 12 de julio, segunda fecha de la residencia.

Ese mismo día, el grupo de plena Los Pleneros de la Cresta, que colaboró junto con Bad Bunny en la canción “Café con Ron”, generó un 46 % mayor de respaldo en la plataforma.

Mientras tanto, la cantante urbana RaiNao, quien apareció cantando en varias ocasiones en la famosa casita, ganó un 26 % de seguidores el día del arranque de la residencia, el 11 de julio.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

Igualmente, canciones como “Veldá” junto a los también puertorriqueños Dei V y Omar Courtz, “Alambre púa” y “Baile Inolvidable” se convirtieron en himnos instantáneos de la residencia.

Las apariciones sorpresa también generaron incrementos.

Los reguetoneros boricuas Wisin y De La Ghetto ganaron un 41 y 19 % de nuevos oyentes en Estados Unidos, respectivamente, tras sus presentaciones, mientras que el reconocido salsero panameño Rubén Blades y la veterana reguetonera Ivy Queen aportaron su propia influencia al escenario.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.La gran sorpresa de la función 30 fue la llegada del actor Jacobo Morales a la casita rosa. Foto: Eric Rojas
1 / 81 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas
Bad BunnySpotifyColiseo de Puerto RicoConcierto
