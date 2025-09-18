Boletos de reventa para el último concierto de Bad Bunny superan los $1,000

San Juan, Puerto Rico - Este próximo sábado, 20 de septiembre de 2025, se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot la última función de la residencia “No me quiero ir de aquí”, de Bad Bunny. Fueron cientos de miles de personas las que se registraron electrónicamente con la esperanza de tener la oportunidad de adquirir una taquilla para presenciar el cierre de esta residencia que dejará un antes y un después en la industria musical y de espectáculos en la isla.

Aunque solo fueron pocos los afortunados que pudieron comprar boletos para el espectáculo, todavía hay esperanza para algunos a través de varias plataformas autorizadas de reventa de boletos de espectáculos como Stubhub y Vivid Seats, por poner un ejemplo.

Eso sí, todo el que esté interesado en escoger este método de compra, debe saber que tendrá que invertir más de $1,000 por boleto para satisfacer su deseo de ver cantar a Benito Antonio Martínez.

1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 42 Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

En una búsqueda por varias plataformas de reventa en Estados Unidos, El Nuevo Día confirmó que todavía hay boletos disponibles para la función, incluyendo boletos individuales, para dos, tres o cuatro personas sentándose juntos. Esta última alternativa es la más escasa. Por ejemplo, al momento de redactar este artículo quedaban 48 boletos disponibles en Stubhub, con precios que fluctuaban entre $1,072, en la zona de nivel superior, hasta $3,216, en la sección de arena, bastante pegado a la tarima principal. Estos precios ya incluyen los cargos por servicio.

PUBLICIDAD

En el caso de Vivid Seats, los precios comienzan en $997, para un asiento con visión limitada en la parte posterior de la tarima principal, y suben hasta $3,041 en arena. Otro sitio web de reventa de boletos, Viagogo, ofrece boletos más “económicos”, comenzando en $573 en el área de nivel superior, hasta $1,597 en la zona de nivel principal. En el caso de esta última, no incluye los costos de impuestos y cargos por servicios. De hecho, Viagogo adquirió el negocio de Stubhub en Estados Unidos y Canadá en 2020.

¡Regresó Jacobo Morales! El momento más nostálgico del concierto de Bad Bunny De manera simbólica y dándole continuidad a la narrativa del corto, Jacobo regresó a la casa.

Los precios regulares de los conciertos de Bad Bunny comenzaron en $35 para nivel superior, hasta $250 en arena. Esto, claro está, sin el costo de los impuestos y cargos por servicio habituales, que hacen que el boleto aumente de precio.

¿Se puede confiar en estos sitios web de reventa?

Desde hace más de una década, estos sitios web operan sin problema en Estados Unidos y muchos países en Europa, siendo cada vez más común su uso en el resto del mundo. Además de conciertos, venden boletos para eventos deportivos de todo tipo, obras de teatro y festivales, entre muchos otros.

¿Es seguro comprar boletos a través de sitios de reventa?

Los nombres mencionados anteriormente son plataformas reconocidas y, generalmente, seguras para la compra y reventa de boletos para eventos. Por ejemplo, Stubhub tiene más de dos décadas de experiencia en el mercado y la empresa ofrece a sus usuarios una garantía llamada “FanProtect”, una política de protección para el comprador que actúa como un sólido intermediario entre los vendedores y los compradores de boletos. Según la empresa, la garantía protege a los clientes de recibir boletos falsos o no válidos y asegura que los boletos sean entregados a tiempo y sean auténticos para la entrada al evento. Si bien la plataforma no puede eliminar todos los riesgos relacionados con las transacciones en línea, su reputación y sus políticas más rigurosas, la hacen ser una opción más confiable en comparación con las compras a vendedores no verificados.

PUBLICIDAD

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro Muchos fanáticos lo esperaban y llegó el momento en el Coliseo de Puerto Rico.

¿Cómo se aseguran que los boletos sean auténticos?

En el caso de StubHub, implementa un proceso de verificación en múltiples etapas para garantizar la autenticidad de los boletos publicados en su plataforma. “StubHub tiene tolerancia cero con la puesta en venta de boletos fraudulentos, en parte porque no existe ningún incentivo monetario al vender un boleto inexistente en StubHub”, indicó un portavoz de la empresa a El Nuevo Día a través de un correo electrónico. “Según nuestra política, los vendedores no cobran a menos que el comprador entre al concierto. Si un vendedor pone a la venta algún boleto de manera sospechosa o si nos enteramos de una posible venta especulativa, actuamos rápidamente para investigar, ya que está prohibido dentro de nuestras políticas de la empresa”.

1 / 10 | FOTOS : Invitados en el concierto de Bad Bunny el quinto fin de semana de la residencia. Allí estuvo RaiNao. (FOTOS por Eric Rojas) - Suministrada 1 / 10 FOTOS : Invitados en el concierto de Bad Bunny el quinto fin de semana de la residencia Allí estuvo RaiNao. (FOTOS por Eric Rojas) Suministrada Compartir

¿Qué ocurre si un comprador recibe boletos falsos?

En el caso de que un comprador descubra que sus boletos son falsos, por ejemplo, al intentar ingresar al concierto y ser rechazado en la entrada, StubHub activa su política de protección al consumidor. La empresa se compromete a buscar boletos de reemplazo de igual o mayor valor sin costo adicional para el comprador. Si no hay boletos disponibles, StubHub ofrece un reembolso completo.

Para iniciar el proceso de reclamación, el comprador debe contactar a StubHub de inmediato, al 1-888-720-9452, a través de su página web o aplicación. Una vez reportado el problema, se investiga el caso y procede con la solución correspondiente.

¿Podrá el comprador entrar al concierto si sus boletos son falsos?

La posibilidad de que el comprador pueda ingresar al evento dependerá de si, en el caso de, StubHub logra encontrar boletos de reemplazo a tiempo. Si se resuelve el problema rápidamente y hay disponibilidad, el comprador podrá asistir al concierto. Sin embargo, si no se encuentran boletos válidos, el comprador no podrá ingresar, aunque recibirá el reembolso correspondiente.

PUBLICIDAD

Cada una de las empresas de reventa de boletos en línea tiene sus políticas y formas de manejar este tipo de situación, por lo que es recomendable que verifique cada una de ellas antes de hacer la inversión y comprar su boleto.

Por otro lado, la empresa puertorriqueña Ticketera alertó de una plataforma fraudulenta que ofrece boletos para el concierto. En comunicado de prensa, la compañía denunció que una plataforma denominada ticketera.online alega tener a la venta boletos para el concierto, cuando en realidad se trata de un esquema fraudulento.