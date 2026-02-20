Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguadilla celebra su fundación con Glenn Monroig

El evento de cierre será este sábado, 21 de febrero desde las 6:00 p.m.

20 de febrero de 2026 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Glenn Monroig. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El gran cierre de la celebración de los 250 años de fundación del municipio de Aguadilla se llevará a cabo el sábado, 21 de febrero en el Parque El Parterre, desde las 6:00 p.m.

RELACIONADAS

Este evento marcará el cierre oficial de una conmemoración que ha resaltado el orgullo, la cultura y la trayectoria de Aguadilla a lo largo de dos siglos y medio, reuniendo a reconocidos artistas puertorriqueños en una velada musical especial.

Entre los artistas invitados en tarima se presentará el excorista de Wisin & Yandel, Alexander, con su banda Sonus Band. Seguido de una participación estelar del cantautor Glenn Monroig, quien ofrecerá su emotivo espectáculo por primera vez en Aguadilla: “El Último Romántico Tributo a su padre Gilberto Monroig”. En este concierto conmemorará los éxitos de su padre Gilberto Monroig, además de interpretar sus propios temas más reconocidos.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, extendió una invitación especial a todo el pueblo aguadillano y a los visitantes de toda la isla para ser parte de este cierre histórico, destacando que “durante todo este año hemos vivido una agenda extraordinaria de actividades culturales, artísticas y comunitarias que han unido a nuestra gente en celebración de nuestra historia, y este evento será el broche de oro que Aguadilla merece para cerrar con orgullo los 250 años de la Ciudad de Encantos”.

Por su parte, José “Pepe” Robles, director de la Oficina de Cultura, Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de Aguadilla, resaltó la importancia del evento como motor cultural y turístico para la región, señalando que “Aguadilla es un municipio de talento, tradición y orgullo. Este cierre no solo celebra nuestra historia, sino que también fortalece nuestra oferta cultural y atrae visitantes que disfrutan de todo lo que representa la Ciudad de Encantos”.

El productor del evento para el Municipio de Aguadilla y presidente de Midnight Express, Resthield Deynes, expresó que esta celebración final ha sido diseñada con un enfoque de excelencia para el disfrute del pueblo, indicando que “para nosotros es un honor producir un evento que quede en la memoria colectiva de Aguadilla. Cada detalle ha sido pensado para crear una experiencia de alto impacto, a la altura de una fecha tan histórica como estos 250 años”.

Tags
Glenn MonroigAguadilla
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: