Aguadilla celebra su fundación con Glenn Monroig

El gran cierre de la celebración de los 250 años de fundación del municipio de Aguadilla se llevará a cabo el sábado, 21 de febrero en el Parque El Parterre, desde las 6:00 p.m.

Este evento marcará el cierre oficial de una conmemoración que ha resaltado el orgullo, la cultura y la trayectoria de Aguadilla a lo largo de dos siglos y medio, reuniendo a reconocidos artistas puertorriqueños en una velada musical especial.

Entre los artistas invitados en tarima se presentará el excorista de Wisin & Yandel, Alexander, con su banda Sonus Band. Seguido de una participación estelar del cantautor Glenn Monroig, quien ofrecerá su emotivo espectáculo por primera vez en Aguadilla: “El Último Romántico Tributo a su padre Gilberto Monroig”. En este concierto conmemorará los éxitos de su padre Gilberto Monroig, además de interpretar sus propios temas más reconocidos.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, extendió una invitación especial a todo el pueblo aguadillano y a los visitantes de toda la isla para ser parte de este cierre histórico, destacando que “durante todo este año hemos vivido una agenda extraordinaria de actividades culturales, artísticas y comunitarias que han unido a nuestra gente en celebración de nuestra historia, y este evento será el broche de oro que Aguadilla merece para cerrar con orgullo los 250 años de la Ciudad de Encantos”.

Por su parte, José “Pepe” Robles, director de la Oficina de Cultura, Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de Aguadilla, resaltó la importancia del evento como motor cultural y turístico para la región, señalando que “Aguadilla es un municipio de talento, tradición y orgullo. Este cierre no solo celebra nuestra historia, sino que también fortalece nuestra oferta cultural y atrae visitantes que disfrutan de todo lo que representa la Ciudad de Encantos”.