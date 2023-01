Luego de que una revista indicará que Alfonso Herrera se negó a regresar al “Soy Rebelde World Tour” porque no le llegaron al precio con una cifra millonaria, es el mismo actor quien rechaza que todo sea por dinero y enfatiza, no olvida sus raíces.

Según una revista mexicana, “Poncho” exigía $10 millones por su participación, y una fuente cercana a la producción dijo, el histrión habría dicho, no sentía orgullo por pertenecer a RBD. Pero Herrera utilizó su Twitter para explicar su verdad y hacer énfasis en que su regreso al concepto musical no solo es un asunto monetario.

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”.

Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Tras salir de RB, “Poncho” estuvo en producciones de series como “Ozark”, “Sense8″, “El Exorcista”, además de las películas “El baile de los 41″ y “¡Que viva México!”, además del podcast “Batman Desenterrado”.