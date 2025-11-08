Algarete revive el clásico “Panteón de amor” en una poderosa versión rock

La banda puertorriqueña Algarete sorprendió hoy, viernes, con una versión extraordinaria de un clásico de la salsa que promete conquistar a nuevas generaciones. Se trata del lanzamiento oficial de su versión rock de “Panteón de amor”, tema original de la legendaria Orquesta Zodiac y una de las canciones más representativas del pentagrama tropical.

El tema, que ya cuenta con un video oficial disponible en el canal de YouTube de Duars Entertainment, reconfirma el poderío de la banda, quienes inician una nueva etapa de la mano de la compañía de Eric Duars como parte de su nueva estructura de distribución, proyección y crecimiento.

“Panteón de amor” conserva la esencia melódica y emotiva del tema compuesto por Ángel Luis Laureano, pero le inyecta la energía, irreverencia y autenticidad sonora que caracterizan a Algarete.

“Grabar ‘Panteón de amor’ era un sueño personal que tenía pendiente. Es una de mis canciones favoritas desde chamaco, y siempre imaginé cómo se escucharía en versión rock. Con este lanzamiento, sentimos que honramos una pieza importante de nuestra cultura musical mientras le damos nuestro sello. Es el comienzo de una etapa para Algarete junto a Duars Entertainment, y un adelanto de lo que viene en nuestro nuevo EP”, expresó Ismael Flores.

PUBLICIDAD

El sencillo contó con arreglos de Orlando OBRIN, y fue grabado y mezclado en Padrino Estudio en Puerto Rico por el ingeniero Irving Flores. La masterización fue de Ricard Siangio, quien logró un sonido robusto y contemporáneo que honra el legado del tema original.

Este sencillo forma parte del nuevo EP que la banda lanzará próximamente, un proyecto con el que Algarete celebra su historia, expande su propuesta musical y se prepara para una nueva etapa artística junto a Duars.