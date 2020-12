Durante su larga trayectoria artística, Armando Manzanero no pudo librase de estar en medio de algunas polémicas y dimes y diretes con otros artistas. A continuación recordamos algunas de ellas.

En contra y en pro del reguetón

“No creo que nadie pueda hacer el amor con una canción de Maluma”, comentó el cantautor durante 2017, cuando se le empezaba a cuestionar sobre su opinión acerca del reggaetón, un género musical que enfatizó no le gustaba y del fue muy recio al dar sus críticas.

“A mí no me preocupa absolutamente nada, he visto llegar ritmos, los he visto irse; también he visto llegar cantantes e irse de la misma forma, y como tengo 82 años creo que ya me los jodí a todos, porque todavía estoy vivo”, dijo el músico durante una entrevista al medio de comunicación El Mercurio.

En esa ocasión criticó a Maluma, quien estaba posicionándose en todas las listas de popularidad, con temas muy alejados a los que componía el yucateco.

“La buena música queda para siempre, la mala llega, triunfa por un momento y se va. El rock and roll llegó a mediados de los 50 y se quedó para siempre, vamos a ver cuánto tiempo durará el reggaetón, que le gusta mucho a la gente, porque es muy festivo, aunque tiene una dificultad: cuando un señor quiera conquistar a una pareja no lo va a hacer con esa música, lo hará con una canción romántica”.

Solo pasaron un par de años y el compositor de “Esta tarde vi llover”, cambió de opinión y y declaró que ya estaba listo para el perreo. Se hizo amigo de Maluma y quería hacer algo con Sebastián Yatra.

“Yo quisiera (hacer una colaboración con Yatra) y creo que él también tiene deseos, lo que pasa es que es gente que está en su momento y a veces carece de tiempo para poder reunirse y juntarse para hacer una canción, pero en el momento que hay una oportunidad, seguro que lo vamos a hacer. Porque yo soy un ser que, desde que existo, colabora con quien sea que me guste”, comentó.

“Con un par de tequilas todo viene fácil”, dijo días después de haber sido reconocido en los Premios Billboard Latin Music Awards 2020 por su trayectoria artística, en donde coincidió con Maluma y se la pasó bien con él.

“Es un encanto de persona, platicamos muy a gusto, nos tomamos muchas fotografías, creo que es un señor encantador y que tiene música muy bonita. Yo soy muy admirador de lo primero que hizo, cuando se me sale un poquito de marco es cuando las letras son un poquito audaces, que la gente mayor no está acostumbrada a eso, yo creo que, si quisiera algo con él, habría que preguntarle primero si él quisiera algo conmigo”, expresó Maluma.

“Yo disfruto de toda la música y con un par de tequilas todo viene fácil, lo que sucede es que cada quien tiene su gusto y yo les digo que acepto todo y entiendo todo”, replicó.

“Luis Miguel es un mal agradecido”

Otro encontronazo que se dio fue con El Sol de México, Luis Miguel después de que este no quisiera participar en su concierto homenaje, que se realizó durante 2018 en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Las palabras se enmarcaron en una respuesta que dio Manzanero ante la pregunta de si Luis Miguel participaría.

“Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo”, señaló el intérprete ganador del Grammy. “Dejó mal a un señor que es grandioso, como Alejandro Fernández, si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco”, dijo en aquella ocasión.

“José José no es mi amigo”

El cantautor también expresó durante 2017 que no tenía ninguna relación de amistad con José José, El príncipe de la canción, y una de las razones fue que sólo escogió autores españoles.

“Pues viene por parte de las compañías de discos, si dicen, “yo tengo un compositor que hace cantar bien a mi cantante pues voy a grabar con ese compositor, pero si aparte de eso es mi paisano, porque me acuerdo que muchas veces todos los que estaban manejando a José José eran españoles”, dijo a los medios.

Tras la muerte del intérprete de “El triste”, expresó a los medios la gran pérdida que había tenido el mundo de la música, por otro lado, indicó que La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), que presidía, no tenía nada que ver con él porque nunca fue compositor, solo un intérprete.

“Se fue uno de los más grandes cantantes mexicanos más importantes de los últimos tiempos, lamento con toda mi alma que se haya ido, porque es mucho más joven que yo, pero menos trabajado que yo, que tuvo la mala suerte de no tener una salud buena y fuerte, porque todo el mundo puede decir que se fue porque no se cuidó, pero así fue la vida de José José y lo siento con toda mi alma”, expresó tras su muerte.