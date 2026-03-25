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Anonimus apuesta al trap del 2016: “Fue lo que realmente nos dio resultados”

El exponente urbano logró reunir a las voces traperas de la isla

25 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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El cantante Anonimus lleva más de una década en el género urbano. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El exponente urbano Anonimus apostó a la nostalgia del trap que lo dio a conocer hace diez años en el género urbano al reunir en una nueva colaboración a sus colegas Noriel, Brytiago, Bryan Myers, Almighty. y Luar La L.

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La colaboración musical, titulada, “Toda la vida” remix, marca a su vez su reencuentro con Bryan Myers con quien no trabajaba hace más de una década y al parecer era un junte esperado por los que siguen la Carrera de Anonimus hace 15 años.

“Quisé traer a estos exponentes porque en parte fueron los que nos dimos a conocer en la escena del trap de esa época, que fue la del 2016, en la que también se inicia el movimiento del trap en Puerto Rico. Nosotros fuimos una cepa que empezó hacer ruido y todos de alguna forma hemos seguido”, sostuvo el exponente urbano a El Nuevo Día.

Anonimus se describe como parte de ese grupo inicial de artistas urbanos que comenzaron a formar la escena trapera en la isla, previo al estilo de trap que popularizó Bad Bunny a nivel mundial.

“Estamos trayendo la esencia del trap del 2016. Fue lo que realmente nos dio resultados y hoy nos sigue dando resultados. Éramos chamacos que empezamos jóvenes todos y se nos hizo un poquito complicado. No todo el mundo nace con un libreto. Pero hoy todos de alguna forma seguimos trabajando en nuestros proyectos sin quitarnos”, reafirmó el exponente que en sus comienzos en la 2012 no estaba tan alejado del negocio de la música ya que vivió y trabajo con el productor y conocedor del género Mario VI.

“Aprendí más del negocio que de la música. Mario VI fue un mentor y le agradezco mucho. Después de 12 o 13 años de carrera seguir en el meneo es una bendición. Vivo y mi familia vive de esto”, mencionó con gran gratitud a todas las personas que le han dado la mano en su carrera.

“Toda la vida” fue concebida como una colección curada de momentos musicales independientes que marcan etapas dentro de High Ground Music. En esta segunda entrega, como artista independiente junto a la disquera desea conectar el origen del movimiento con la evolución actual del género urbano.

Por lo pronto, el exponente urbano dijo que seguirá trabajando la fórmula de sencillo en sencillo, sin perder su estilo musical y con miras a seguir juntando a “los duros del género”.

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TrapBad Bunny
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