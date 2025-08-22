Anuel AA Y Blessd unen sus voces por quinta vez en “Pórtate Bonito”

Bogotá - El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd lanzaron este viernes “Pórtate Bonito”, su quinta colaboración en la que exploran ritmos como el afrobeat y el trap, informaron los equipos de los artistas.

“Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y (el productor) Ovy (on the Drums), hicimos este tema pensando en ustedes”, expresó el puertorriqueño, citado en un comunicado de su equipo.

El cantante de “Sola” o “China”, entre otros éxitos, detalló que este es el segundo sencillo de su próximo álbum, “Real hasta la muerte 2″.

“A toda la fanaticada y a los que han estado gritando ‘Real Hasta La Muerte’ en cada show, esto es para ustedes. El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos ”Portate Bonito", añadió Anuel AA.

Blessd, por su parte, aseguró: “Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. ‘Pórtate Bonito’ es otra pa’ la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ya van 5 canciones juntos y lo que falta”.

