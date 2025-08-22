Anuel AA Y Blessd unen sus voces por quinta vez en “Pórtate Bonito”
El sencillo forma parte del próximo disco del trapero boricua y coincide con su gira por EE. UU. y Canadá
22 de agosto de 2025 - 3:44 PM
22 de agosto de 2025 - 3:44 PM
Bogotá - El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd lanzaron este viernes “Pórtate Bonito”, su quinta colaboración en la que exploran ritmos como el afrobeat y el trap, informaron los equipos de los artistas.
“Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y (el productor) Ovy (on the Drums), hicimos este tema pensando en ustedes”, expresó el puertorriqueño, citado en un comunicado de su equipo.
El cantante de “Sola” o “China”, entre otros éxitos, detalló que este es el segundo sencillo de su próximo álbum, “Real hasta la muerte 2″.
“A toda la fanaticada y a los que han estado gritando ‘Real Hasta La Muerte’ en cada show, esto es para ustedes. El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos ”Portate Bonito", añadió Anuel AA.
Blessd, por su parte, aseguró: “Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. ‘Pórtate Bonito’ es otra pa’ la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ya van 5 canciones juntos y lo que falta”.
Actualmente, el puertorriqueño y el colombiano, que ya se habían unido antes en éxitos como “Deportivo” o “Mírame remix”, están haciendo una gira conjunta por Estados Unidos y Canadá que comenzó el pasado 14 de agosto en Ontario y culminará el próximo 21 de septiembre en Tampa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: