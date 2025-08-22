Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
86°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Anuel AA Y Blessd unen sus voces por quinta vez en “Pórtate Bonito”

El sencillo forma parte del próximo disco del trapero boricua y coincide con su gira por EE. UU. y Canadá

22 de agosto de 2025 - 3:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd se reunieron en "Pórtate bonito". (NV Marketing & Publicidad Relations)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá - El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd lanzaron este viernes “Pórtate Bonito”, su quinta colaboración en la que exploran ritmos como el afrobeat y el trap, informaron los equipos de los artistas.

RELACIONADAS

“Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y (el productor) Ovy (on the Drums), hicimos este tema pensando en ustedes”, expresó el puertorriqueño, citado en un comunicado de su equipo.

El cantante de “Sola” o “China”, entre otros éxitos, detalló que este es el segundo sencillo de su próximo álbum, “Real hasta la muerte 2″.

“A toda la fanaticada y a los que han estado gritando ‘Real Hasta La Muerte’ en cada show, esto es para ustedes. El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos ”Portate Bonito", añadió Anuel AA.

Blessd, por su parte, aseguró: “Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. ‘Pórtate Bonito’ es otra pa’ la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ya van 5 canciones juntos y lo que falta”.

Actualmente, el puertorriqueño y el colombiano, que ya se habían unido antes en éxitos como “Deportivo” o “Mírame remix”, están haciendo una gira conjunta por Estados Unidos y Canadá que comenzó el pasado 14 de agosto en Ontario y culminará el próximo 21 de septiembre en Tampa.

Tags
Anuel AA
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: