Esta noche se cumplió lo que tanto venía esperando no solo el cantante urbano Arcángel, sino también esa fanaticada que lo ha venido apoyando en una trayectoria musical que abarca casi dos décadas.

Luego de varios años sin presentarse en Puerto Rico, el autoproclamado “La Maravilla” dio inicio a la serie de conciertos “Just in Time”, que continuarán llevándose a cabo hasta el miércoles, 8 de febrero, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para un total de siete funciones.

El cantante, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, adelantó que sería una “semana maravillosa” y demostró seguir siendo uno de los artistas más destacados del género de música urbana latina, respetado por colegas que lo llaman la vieja y la nueva escuela del reguetón.

Aunque el concierto estaba pautado para comenzar a las 8:30p.m., no fue hasta las 10 de la noche que inició la velada musical con el tema “JS4E”, dedicado a su hermano Justin, quien tenía 21 años cuando falleció el 21 de noviembre de 2021, al ser víctima de una mujer, que conducía por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina y chocó contra su vehículo.

Para esta canción, ataviado de negro, solo le acompañaba un telón blanco a sus espaldas, en donde se proyectaba el video que mostraba su proceso de creación del complejo tatuaje que se realizó en memoria de su hermano.

Imágenes de diferentes personas que perdieron la vida en las carreteras por negligencias de conductores fueron apareciendo, a quienes también les dedicó el tema, y finalizó con la imagen de Justin, seguido de la palabra “justicia”.

Durante la primera noche de concierto, el intérprete de “La Jumpa” incluyó música que ha ido marcando todas sus épocas, desde éxitos de su álbum debut “El Fenómeno” hasta su más reciente trabajo discográfico, “Sr. Santos”.

Durante el concierto, que incluyó un repertorio de unas 50 canciones, se impuso el estilo musical que le caracteriza, al combinar géneros urbanos latinos como el reguetón, el hip-hop y el trap, así como el R&B.

Impresionante escenario

El telón blanco central junto a otros telones negros a los extremos, mantuvo cubriendo el impresionante escenario, que incluía como elemento principal el símbolo que ha distinguido al artista, una enorme letra “A” acompañada de la areola en la parte superior, que creaba un efecto tridimensional, al también servir de pantalla para proyectar y complementar las imágenes de fondo.

Unas pantallas en forma de franjas horizontales, ocupaban los laterales como simbolismo de las alas, que forman parte del icono característico del artista.

En el centro del escenario, desde donde Arcángel cantó el segundo tema de la noche, se ubicó un auto Ferrari rojo, acompañado de una docena de bailarines, que lograron su desempeño a lo largo de la velada.

Palabras para su público

“Muy buenas noches Puerto Rico, mi nombre es Arcángel. Desde el día uno, ya van 18 años de tormenta divina. No sé por qué me sigo poniendo nervioso cada vez que canto aquí”, fueron las primeras expresiones.

“Acaba de empezar oficialmente el show de ‘La Maravilla’, dijo después de haber cantado 10 canciones, para luego surgir una explosión llena de colores que marcó la energía que permeó en el recinto.

“Ponte el cinturón porque te voy a llevar por un viaje al pasado, presente y futuro”, advirtió.

Artistas invitados

Yovngchimi, Young Miko, Eladio Carrión, Franco El Gorila, Gígolo y La Exe y Justin Quiles fueron varios de los artistas que lo acompañaron durante esta primera noche.

Momentos especiales

Al bajar un telón negro, mientras Arcángel deleitaba a su público, anticipaba una sorpresa, que resultó ser la aparición en escenario de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli de Caguas, para acompañarle en el tema “Por Amarte a Ciegas”, lo que arrancó aplausos del público.

Un segmento de seis canciones fueron dedicadas al disco “Sentimiento, Elegancia y Maldad”, al que describió como su mejor trabajo de estudio, que precisamente cumple 10 años de haberlo realizado.

El cantante, quien dijo con orgullo que era de Villa Palmeras, Santurce, revivió la “tiraera” con su colega Franco El Gorila, como la que se dio para el 2010 y 2011. En una segunda tarima, ubicada en la parte final de la arena, permitió estar más cerca del público, donde intercambiaron varios temas. En medio de la tiraera, Arcangel le dijo que lo amaba y lo abrazó, a la vez que también aclaró que “lo menos que hubo fue problemas personales entre nosotros”.

Otro momento inesperado fue que cayó “nieve” desde el techo del llamado “Choliseo” al interpretar los temas alusivos a la Navidad, mientras intercambiaba palabras con la voz de Santa Claus.

Antes de dedicarle un segmento a las canciones que lo dieron a conocer cuando era parte del dúo junto a De La Ghetto, con quien llegó alcanzar fama y éxito, comenzando en el 2005, un grupo de actores dramatizó una escena que los ubicaba en la Calle Calma de Villa Palmeras, remontó al público a ese mismo año al lugar en donde se crió y cuando comenzó su carrera. Su hijo menor, Austin, interpretó el rol de su padre, siendo un jovencito. Esto dio paso a que Arcángel vocalizara lo que llamó la primera canción de su carrera, titulada “Traficando”.

El espectáculo, que se mantuvo con llamativas imágenes en pantalla, culminó con el tema “La Jumpa”, para ponerle punto final a una primera noche llena de la euforia de un público que se mantuvo maravillado por dos horas y media, bailando y cantando de principio a fin.

Previo al concierto

“Cuanto me hubiese gustado que estuvieras aquí, aunque tú sí estás aquí! Lo que pasa es que no te puedo ver, pero te siento! Si algún día te permiten dejarte ver piensa en mí! Le prometo a Dios que no se lo diré a nadie!”, expresó en la mañana del jueves con un emoji de una carita llorando en una de sus historias publicada en Instagram, refiriéndose a su fenecido hermano.

“A pesar de todo estoy ready! No tengo ni CC de miedo, estoy ansioso porque jugaremos por 7 días corridos en nuestra cancha! Just-in-time Observen y tomen nota! Yo camino, no corro ni brinco, hablo sin alzar la voz pues la verdad convence sin tener que gritar. Bienvenidos a una Semana Maravillosa en mi casa! La Mecca del reggaetón y la música urbana”, añadió seguido en otra historia.