15 de agosto de 2025
Música
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Artistas boricuas encenderán el regreso de “Barbarella” en República Dominicana

La celebración mezclará electrónica, pop urbano y sonidos globales para todos los gustos durante 12 horas ininterrumpidas

15 de agosto de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
RaiNao incorpora elementos de reguetón, jazz, R&B y pop alternativo, moldeados por su formación en teoría musical y performance en vivo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Este 30 de agosto, el Estadio Olímpico de Santo Domingo se convertirá en el epicentro mundial de la música y el entretenimiento con el regreso de “Barbarella: un verano de otro mundo”, una edición que redefine la experiencia de festival en República Dominicana.

Bajo la producción de PAV Events, “Barbarella” promete una transformación total del Estadio Olímpico, con escenografías colosales, tecnología interactiva, arte inmersivo y propuestas sensoriales.

El “lineup” reúne a grandes nombres de la escena musical global como Tainy, uno de los productores más influyentes de los últimos tiempos y Alesso, uno de los DJs más reconocidos de los escenarios internacionales. Junto a ellos estarán Diplo, Myke Towers, Alok, DJ Snake, Ca7riel & Paco Amoroso, RaiNao, Aline Rocha y Midnight Generation en una celebración que mezclará electrónica, pop urbano y sonidos globales para todos los gustos durante 12 horas ininterrumpidas.

La experiencia también tendrá una propuesta gastronómica en la que reunirá a cinco chefs de México, Guatemala, Panamá, Venezuela y República Dominicana.

Este año, el evento será completamente “cashless” (sin dinero en efectivo), con el fin de permitir mayor fluidez en el consumo y menos tiempo en filas. Desde las 3:00 p.m. hasta la 3:00 a.m. el público disfrutará de música, arte, gastronomía y grandes sorpresas.

Los boletos están disponibles a través de UepaTickets.

República DominicanaMúsicaMyke Towers
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
