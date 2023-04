La cantante Natti Natasha mostró anoche su alma y sentimientos al interpretar un emotivo tema dedicado a su pareja, el productor Rafael “Raphy” Pina, -quien cumple una condena federal- en la octava edición de los Latin American Music Awards.

La intérprete urbana dominicana se cansó de ocultar todo lo siente desde que Pina fue sentenciado a 41 meses en mayo de 2022 por posesión ilegal de armas de fuego y por un arma modificada para disparar de forma automática.

“La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros. Para mi muñecote, Raphy”, expresó la artista sobre sus sentimientos hacia el productor en su cuenta de Instagram.

En el escenario la artista urbana dijo: “Esta canción es dedicada a todo el que necesite escucharla”, comenzó. “Por si me estás viendo Raphy, todos te amamos”, agregó.

En el caso de Pina el segundo cargo fue desestimado por un panel de jueces de Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito federal en Boston por entender que no se demostró que el productor conocía que el arma estaba modificada, sin embargo, el juez Francisco Besosa mantuvo la sentencia en tres años y cinco meses de prisión. La defensa del padre de cuatro hijos apelará nuevamente en el Tribunal de Apelaciones en Boston.

Reacciona Pina a la canción

A través de su perfil de Instagram, el productor musical respondió a Natti Natasha por la canción que le dedicó.

“La vida me ha puesto a prueba en muchas ocasiones, pero también me ha dado muchas bendiciones y tú eres una de ella. La distancia también hace que el amor permanezca más cercano, lo hiciste de maravilla”, escribió Pina.

A continuación la letra de la canción.

“Otro día sin ti

Que despierto y tú no estás

Pasan cosas por mi mente

Me preocupa no saber cómo estarás

Tal vez igual que yo

Sintiéndote fatal

Igual que yo con ganas de llorar

Tú no sabes cuánta falta me haces

Yo no sé cómo vivir sin ti

Tú no sabes cuánto es que te extraño

Yo no sé si pueda resistir

Y me hago la fuerte para que no sepas

que me duele y que no sé vivir sin ti

Tú no sabes cuánta falta me haces

Yo no sé cómo vivir sin ti

Tú no sabes cuánto es que te extraño

Yo no sé si pueda resistir

Y me hago la fuerte para que no sepas

que me duele y que no se vivir sin ti”.