Así fue la trampa mortal en la que habrían caído los integrantes del Grupo Fugitivo en México

La trampa en la que habrían caído los músicos de Grupo Fugitivo

González indicó que, al llegar a la dirección, los integrantes notaron que no había ningún sitio como para dar un concierto y, unos minutos después, se perdió toda comunicación con ellos.

“Les mandan citar en una dirección, y al momento de que llegan a la dirección, pues no existía tal palapa como referían, estaba como una, pero en abandono. Posteriormente, llega otro integrante de la agrupación y refiere que los integrantes no estaban, que no había ninguna fiesta, ninguna palapa", agregó la mujer a medios locales.