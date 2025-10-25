Así suena el himno oficial de la Copa Mundial 2026

Wisin deslumbró en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con el estreno mundial de “Somos Más”, el himno oficial de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La canción, cargada de energía, unión y orgullo latino, celebra la pasión que une a millones de fanáticos alrededor del fútbol y la música. Durante el estreno, Wisin representó a Puerto Rico en una presentación que encendió al público y marcó uno de los momentos más impactantes de la noche.

“‘Somos Más’ es más que una gran canción, es un mensaje poderoso sin fronteras. Cada uno representa su bandera, pero la más importante es la bandera de la unidad y el respeto. Agradezco a todos los involucrados por permitirme aportar mi energía a un proyecto que celebra la unión a través de la música”, dijo Wisin.

La canción reúne a un elenco estelar de artistas internacionales: el colombiano Carlos Vives, la argentina Emilia, el español Xavi y Wisin, quien aporta la potencia del Caribe y el sello inconfundible de Puerto Rico.

Juntos, fusionan estilos y generaciones en una colaboración que representa el espíritu del Mundial 2026 y la diversidad de la música latina.