EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Atención Atención dará concierto gratis en San Patricio Plaza

Este evento musical se llevará a cabo el sábado, 27 de diciembre de 2025, a la 1:30 p.m. en el Liberty Square del centro comercial

26 de diciembre de 2025 - 3:59 PM

El evento propone estimular los sentidos del cuerpo humano a través de la música electrónica y los diversos efectos visuales. (Suministrada)
La época festiva continúa en la isla, llenando de alegría a los más pequeños de la casa. Es por eso que mañana, sábado 27 de diciembre de 2025, el reconocido proyecto infantil Atención Atención se apoderará de la tarima del Liberty Square en San Patricio Plaza para ofrecer un concierto gratuito que promete poner a vibrar a las familias puertorriqueñas.

A partir de la 1:30 p.m., niños y adultos podrán disfrutar de una presentación en vivo que contará con la participación de todos los personajes icónicos de la agrupación. El repertorio incluirá grandes éxitos que se han convertido en himnos de la infancia en la isla, tales como “Había un sapo”, “El lagartijo” y “Yupi yei”, entre otros.

Una propuesta educativa y recreativa

Más allá del espectáculo musical, la oferta de entretenimiento se extiende al primer nivel del centro comercial con la experiencia inmersiva “Dance Party Navideño”. Esta iniciativa busca ir más allá de la diversión convencional, ofreciendo un espacio diseñado específicamente para fomentar el desarrollo cognitivo, emocional y motor de los niños a través del arte, el movimiento y la música.

La exhibición estará disponible para el público hasta el 11 de enero de 2026, operando en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El recorrido educativo, que tiene una duración de una hora y conlleva un costo de entrada de $15 por persona.

Para detalles y boletos pueden ingresar al portal www.ticketera.com. También pueden seguir las redes sociales @atencionatencion o visitar www.atencionatencion.com.

Atención AtenciónSan Patricio PlazaMúsica
