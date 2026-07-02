Bad Bunny enciende Francia con sorpresa de Yandel

En la noche del miércoles 1 de julio se celebró el primero de tres conciertos de la megaestrella de la música Bad Bunny en Francia. En esta ocasión, el estadio Orange Vélodrome, ubicado en la ciudad de Marsella y hogar del equipo de fútbol Olympique de Marseille, sirvió como escenario para una nueva parada de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Al igual que en el resto de los conciertos que ha realizado en suelo europeo desde que comenzó en Barcelona el 22 de mayo de 2026, el artista puertorriqueño mantuvo el formato establecido. Sin embargo, en esta ocasión presentó como artista invitado al intérprete de música urbana puertorriqueña Yandel.

Vestido con un juego de camisa pantalón blanco, Yandel apareció en el techo de la Casita ante los gritos del público. Inicialmente cantó junto a Bad Bunny el tema “Explícale”, grabado por ambos en 2017. Luego de eso interpretó los clásicos “Rakatá” (2005) y “Algo me gusta de ti” (2012), grabados como parte del dúo Wisin & Yandel.

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Como en otras ocasiones, la casita tuvo invitados VIP que disfrutaron del espectáculo, como fue el caso de la presencia del reconocido diseñador francés Simon Porte Jacquemus, quien hace unos días presentó en Córcega su colección de primavera y verano del 2027, llamado “Le Bonheur”.

El puertorriqueño volverá a presentarse el 4 y 5 de julio de 2026 en el estadio La Defense Arena, en París. La gira seguirá el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en el Strawberry Arena. Más adelante llegará el 14 de julio a Varsovia, Polonia, para presentarse en el PGE Narodowy. Luego visitará Milán, Italia, con conciertos el 17 y 18 de julio en el Ippodromo Snai La Maura, y concluirá el 22 de julio en Bruselas, Bélgica, en el King Baudouin Stadium.