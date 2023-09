“Lo prometido es deuda” y al filo de las 8:00 p.m. el cantante Bad Bunny envió a través de WhatsApp su nueva canción “Un Preview” en la que enfatizó que tiene las puertas de su corazón abiertas para un “nuevo amor”, no sin antes lanzar una advertencia para lo que resta del año.

El último lanzamiento musical del conejo malo fue “K-POP” una colaboración con los cantantes Travis Scott y The Weeknd. Ahora, con este nuevo sencillo, decidió ofrecer “un vistazo” de lo que hará en 2024.

“Les voy a explicar rápido. Posiblemente este sea el último tema de mi parte este año y se llama “UN PREVIEW” porque es un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo año”, aseguró el boricua a sus más de 12 millones de seguidores en su canal de difusión de WhatsApp.

“Baby yo sé, que cuanto te pruebe, yo me voa’ enamorar. Que de esa carita no me voy a olvidar”, con esta estrofa comienza el tema que fue revelado acompañado de un video musical.

Escucha la canción “Un preview” aqui:

Durante los 2:52 minutos de duración, Benito Martínez Ocasión habla sobre la oportunidad de “enamorase de nuevo” sin importar el qué dirán, y “sin miedo irse a fuego” con su posible conquista.

¿Referencias a “el nuevo amor”?

Con un ritmo no muy distinto a los que nos tiene acostumbrado últimamente el cantante, el video cuenta con bailarines vestidos de vaqueros, un auto clásico y una modelo que simula estar “desnuda” encima de un caballo. Pero ¿Dónde antes hemos visto la referencia de los caballos?

Kendall Jenner, la modelo con la que se rumora Bad Bunny tiene una relación sentimental es una aficionada de los caballos, y así lo deja ver muy seguido a través de sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Recientemente posó “desnuda” con solo un bolso y bortas para Stella McCartney.

Precisamente, una de sus “citas” con la voz de “Titi me preguntó” fue un paseo en caballo.

Otra posible referencia a la hermana menor de Kim Kardashian podría ser el clásico auto lujoso marca Rolls-Royce modificado. Desde hace años, Kendall Jenner cuenta con una millonaria colección de autos.

Cabe destacar que ese mismo auto Rolls-Royce aparece en “Where she goes” su primer tema con un título en inglés, y que fue grabado días antes del festival de música Coachella, donde la pareja hizo su primera aparición en público.

Sobre su vida amorosa, Bad Bunny nunca ha sido muy vocal. Sin embargo, en su más reciente entrevista con la revista “Vanity Fair”, fue contundente al hablar sobre el tema: “no saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”.

Sin embargo, aclaró una duda que, al parecer, muchos de sus fanáticos tenían: ¿En qué idioma se comunica con la supermodelo? “Me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español. Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas” y agregó que “con una de ellas, antes no podía hablar con ella”.

Aunque de manera “oficial” la voz de “Titi me preguntó” no ha negado ni confirmado una relación con la también estrella de reality, lo cierto es que la pareja continúa acaparando titulares, dejando a entre ver que el romance va “viento en popa”.

Su última aparición juntos fue el pasado viernes en el evento de la Semana de la Moda de Milán, específicamente al desfile de Gucci.