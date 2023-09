Bad Bunny comenzó el 2023 rodeado de polémica. En medio de sus éxitos musicales y el anuncio de su gira, fue duramente criticado luego de que alguien grabara el momento exacto en el que lanzó el celular de una fan al mar, ya que esta intentó tomarse una foto con él en República Dominicana.

Ante ello, el artista respondió unos días después con un mensaje en Twitter: “La persona que se acerque a mí, ya sea para saludarme, decirme algo o simplemente conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto”. Sin embargo, agregó de manera enfática: “Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

En los meses siguientes, continuaron surgiendo vídeos en los que aparentemente les quitaba los teléfonos a sus seguidores para evitar el contacto.

En cuanto a los fanáticos, hay quienes consideran que está perdiendo el piso, mientras que otros piden respetar el espacio de los famosos, ya que, como cualquier persona, tienen derecho a molestarse si se traspasa la línea del respeto. Ahora, una vez más, su reacción está dividiendo opiniones. Te contamos.

El enfrentamiento con un fan

Fue a través de la cuenta de Instagram @nelssiecarrillo que se dio a conocer el polémico clip donde Bad Bunny se enojó con uno de sus seguidores. En el video, se aprecia al intérprete de “Un verano sin ti” abriéndose paso entre la multitud para llegar hasta una guagua. Vale mencionar que había mucha gente intentando tomarse fotos con él y gritando. Mientras se cubría la cabeza, dio pasos más largos y cuando estaba a punto de subirse, chocó contra un niño que, al parecer, intentaba saludarlo.

Por lo que molesto, se volvió hacia el fanático, que aparentemente era el padre del menor, y le dijo: “No me metan a un niño así, eso es una irresponsabilidad cab... cuidado con el nene”, y se subió al vehículo.

El seguidor no se dio por vencido y le pidió apenado: “Benito, una foto, por favor, una foto. No, una foto con él”. Pero, Bunny decidió ignorar la petición y no se bajó del vehículo.

¿Quién tiene la razón?

Los usuarios en línea no dudaron en dar sus opiniones. Algunos comentarios aseguraron que el padre fue irresponsable por poner al menor en un lugar potencialmente peligroso.

Otros expresaron: “Qué bueno que no se dejó manipular por un padre irresponsable. A ver si así el padre siente un poco de vergüenza”, “No entiendo por qué llevaron a un bebé allí”, “Ya se les olvidó cuando lanzó el teléfono” y “Ha perdido el piso, y la gente también”.

Por otro lado, Bunny también recibió críticas: “No está bien que tengan a un niño allí, pero por la misma razón, él debió ser más educado y al menos saludar al niño”, “Estoy de acuerdo en que ningún padre debe exponer a sus hijos a ningún peligro por idolatrar a alguien que, por referencia, se ha notado grosero con sus fans” y “Benito tiene razón, pero lo correcto es tomarse la foto ya que el niño lo dejó estirando sus brazos”.

Hasta el momento, Bunny no ha hablado del incidente.