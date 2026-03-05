Bam Margera, estrella de “Jackass”, visita Puerto Rico para una presentación musical

El “skater”, cantante y personalidad televisiva Bam Margera está de visita en Puerto Rico, según compartió en sus cuentas de redes sociales, como parte de una participación musical especial que tendrá junto a la banda puertorriqueña de metal Amore Ad Lunam en Handlebar, un local destacado en la escena de rock local.

En una serie de publicaciones, Margera ha compartido momentos de su tiempo en la isla, particularmente en parques de patineta junto a grupos de “skaters” en San Juan. El reconocido miembro del elenco de “Jackass” también visitó el pueblo de Ciales, al igual que varios locales que destacó en fotos.

“Buenos días desde Puerto Rico. Nos vemos este sábado en Handlebar. Allí me estaré presentando junto a Amore Ad Lunam. Si eres un ‘skater’, entras gratis. ¿Y cómo sabré que eres un ‘skater’? Porque tendré una patineta y si haces un ‘kickflip’ en la puerta, entras. Nos vemos allí”, dijo el artista en un video en el cual se le puede ver con una bandera de Puerto Rico a la mano.

Margera fue una de las personalidades televisivas más conocidas de la década de los 2000, cuando apareció en programas en los que realizaba trucos y retos peligrosos que, junto a otras personalidades como Johnny Knoxville, Chris Pontius, Steve-O y el fenecido Ryan Dunn, los lanzaron a la fama.

A pesar de la fama, Margera ha luchado a lo largo de toda su vida con problemas de salud mental y uso de sustancias. Su vida no ha estado ajena a controversias a causa de estas razones, pero, aun así, ha logrado mantener una carrera activa y todavía, a sus 46 años, se mantiene realizando espectáculos con su patineta y en la escena musical.