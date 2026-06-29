Beto Cuevas se reencontrará “con todos sus amigos” en Puerto Rico

Han pasado doce años desde la última vez que Alberto “Beto” Cuevas se presentó en Puerto Rico junto con la banda La Ley. El tiempo ha cambiado muchos aspectos en su vida artística, pero el vínculo con la isla y su público sigue intacto.

Ahora, regresa con un espectáculo íntimo y nostálgico, llamado “Beto Cuevas Acústico”, un concierto homenaje que revive una etapa clave de su carrera y que promete reconectar emociones a través de canciones que marcaron generaciones. Su visita, el próximo sabado, 5 de septiembre de 2026, en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, no solo es un regreso, sino también una celebración de su historia musical.

“Desde la última vez que estuve en la isla han pasado muchos eventos y muchos cambios, pero para mí es una verdadera alegría regresar por el cariño que le tengo a Puerto Rico y por las grandes amistades que, a través del tiempo, pude desarrollar con músicos y con gente muy querida de allá”, explicó Cuevas durante una videollamada desde su residencia en Los Ángeles, California. “Esta oportunidad de regresar a presentar esta gira, que ha sido muy exitosa y que he podido llevar a muchos lados es una alegría tremenda”.

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Desde aquel momento hasta hoy, su carrera ha seguido creciendo de manera independiente, luego de poner fin a su etapa profesional junto a La Ley en 2016, luego de 20 años, explorando distintos sonidos y experiencias. Cuevas ha trabajado en nuevos proyectos, manteniendo siempre su esencia dentro del rock, pero sin limitarse a un solo estilo.

“Esta última década ha sido muy fructífera y buena. Entré en una carrera discográfica con un sello, y, habiendo cumplido los términos de mi contrato, ahora soy un artista independiente”, explicó el cantautor chileno, ganador de un premio Latin Grammy en 2013 como solista por el álbum “Transformación” en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock. “Me he divertido mucho porque he podido realizar diferentes proyectos musicales sin casarme solamente con un estilo, aunque realmente lo mío, de corazón, es el rock. El público, que finalmente es el mejor de todos los reconocimientos, es el que me ha dado su aprobación”.

Música acústica

El espectáculo “Beto Cuevas Acústico” también representa una evolución de su icónico formato íntimo, inspirado en una etapa muy recordada de su carrera cuando estaba con el grupo La Ley, momento en que compuso la gran mayoría de los temas icónicos de la agrupación. Por el pasado año, la gira ha recorrido varios países y ha ido cambiando con el tiempo, incorporando nuevas canciones y momentos especiales.

“Este es un tipo de homenaje a ese famoso La Ley MTV Unplugged que hicimos y grabamos en el 2001. La razón es porque después de la pandemia tenía unas ganas tremendas de volver a los escenarios. Se nos ocurrió, antes de lanzar un disco nuevo, que sería buena idea homenajear justamente ese álbum que no tocaba desde hace muchísimo tiempo”, destacó el cantante nacido en Santiago de Chile hace 58 años. “Es, de alguna manera, como subirse a la máquina del tiempo y volver a recordar épocas, porque son canciones que marcaron momentos en la vida de muchas personas. Ha sido un ‘show’ que ha ido evolucionando en la medida que lo he ido haciendo en distintos países”.

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En cuanto a su deseo para el público puertorriqueño, Cuevas busca una experiencia emocional, cercana y sincera, donde el tiempo en el escenario se sienta valioso y profundo. “Quisiera que el público se fuera con el corazón lleno, habiendo vivido una gran experiencia, que es lo que trato de hacer siempre. Trato de comunicarme con el público de una manera muy honesta”, detalló el veterano vocalista de temas como “Háblame”, “Vuelvo” y “El duelo”, entre muchas otras. “No tengo un guion establecido donde diga qué voy a hablar, sino que pienso que las palabras van a salir solas, sobre todo por el emotivo motivo que va a ser volver a reencontrarme con Puerto Rico después de tanto tiempo”.

Los Enanitos Verdes

Hace algunas semanas, en medio de emociones mixtas, se estrenó “Mejor no hables de amor”, un clásico de Los Enanitos Verdes que Beto Cuevas volvió a interpretar tras una invitación muy especial de Felipe Staiti, guitarrista de la banda. La canción tenía un significado particular, ya que era una de las pocas que el propio Staiti solía cantar, lo que hizo que la propuesta fuera aún más valiosa para el artista chileno. Sin embargo, el momento se tiñó de tristeza tras el fallecimiento del músico argentino el 13 de abril de 2026. Luego de grabarla en Los Ángeles, y quedar muy conforme con el resultado, Cuevas tuvo la oportunidad de reencontrarse con Staiti en Argentina, sin saber que sería la última vez.

“Poder grabar el tema fue algo realmente muy grato y el resultado quedó muy lindo. Un tiempo después de haber visto a Felipe en Mendoza, donde lo invité a ver mi concierto de “Beto Cuevas Acústico”, me enteré de que falleció. Es una experiencia que te recuerda lo vulnerables que somos en la vida y que no estamos acá para siempre“, reflexionó el compositor chileno. “Por eso, hay que intentar hacer bien las cosas que hagamos, tratar siempre de dejar puertas abiertas y un buen sabor de boca a todo el mundo, porque estamos aquí de paso y vivimos con tiempo prestado”.

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