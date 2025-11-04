Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
78°despejado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bizarrap anuncia su sesión 66 con Daddy Yankee: “Código 787 alias el calentón”

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de ambos artistas

4 de noviembre de 2025 - 7:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bizarrap y Daddy Yankee (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El productor argentino Bizarrap ya reveló al artista invitado que formará parte de su popular BZRP Music Session: el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee.

RELACIONADAS

La noticia de la sesión #66 fue anunciada a través de las redes sociales de ambos artistas.

“Código 787, alias el Calentón”, escribió el también DJ en los comentarios de la publicación en Instagram.

Lo que se anticipa será un explosivo junte se publicará mañana, miércoles, 5 de noviembre, a las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Cabe destacar que el Big Boss lanzó el pasado mes de octubre su primer álbum de estudio, “Lamento en baile”, tras haberse retirado de los escenarios urbanos hace tres años.

Recordemos que Daddy Yankee se despidió del reguetón en diciembre de 2023 con la serie de conciertos “La última vuelta”, donde hizo pública su conversión al cristianismo, aunque desde 2016 ya había dado ese paso espiritual.

El momento que causó furor durante concierto de Daddy Yankee en el Choliseo

El momento que causó furor durante concierto de Daddy Yankee en el Choliseo

Ante casa llena, el “Big Boss” se lució al presentar la primera función de su espectáculo “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico. Esto fue lo que hizo.

Tags
Daddy YankeeBizarrapReguetón
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: