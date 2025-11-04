Bizarrap anuncia su sesión 66 con Daddy Yankee: “Código 787 alias el calentón”

El productor argentino Bizarrap ya reveló al artista invitado que formará parte de su popular BZRP Music Session: el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee.

La noticia de la sesión #66 fue anunciada a través de las redes sociales de ambos artistas.

“Código 787, alias el Calentón”, escribió el también DJ en los comentarios de la publicación en Instagram.

Lo que se anticipa será un explosivo junte se publicará mañana, miércoles, 5 de noviembre, a las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Cabe destacar que el Big Boss lanzó el pasado mes de octubre su primer álbum de estudio, “Lamento en baile”, tras haberse retirado de los escenarios urbanos hace tres años.

Recordemos que Daddy Yankee se despidió del reguetón en diciembre de 2023 con la serie de conciertos “La última vuelta”, donde hizo pública su conversión al cristianismo, aunque desde 2016 ya había dado ese paso espiritual.