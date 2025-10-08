Bobby Valentín recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad Interamericana

El destacado bajista, compositor, arreglista y director de orquesta Bobby Valentín, recibirá el grado de Doctor Honoris Causa en Música por parte del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Para el “Rey del bajo”, como se le conoce a Valentín en el ambiente musical, recibir este reconocimiento “es una bendición”.

El artista, cuyo nombre de pila es Roberto Valentín Fred, agradeció a la Universidad Interamericana y al público que siempre lo ha apoyado y escuchado.

“Me siento bien contento de que agradezcan mi trabajo durante todos estos años. No ha sido fácil, pero gracias a Dios estamos aquí. Quizás haya otros que se merezcan este reconocimiento, pero estoy bien agradecido, y más ahora que estoy celebrando 60 años de trayectoria musical; esto sería parte de esa celebración. Que reconozcan a uno en vida es lo que uno necesita para seguir hacia adelante mientras Dios nos dé vida”, compartió Bobby Valentín.

Bobby Valentín, comparte con su esposa Oria Rivera y el presidente de la Universidad Interamericana, el doctor Rafael Ramírez Rivera, durante el encuentro en el que se le informó al bajista sobre la distinción que le haría la centenaria institución educativa. Los acompañan, de derecha a izquierda, el doctor José Efraín Hernández, director de Ciencias Sociales y Justicia Criminal del Recinto Metro, la rectora emérita, Marilina Wayland; el doctor Alex Casiano, rector interino de Metro, y Pedro Miranda, decano de Administración del mencionado recinto. (Suministrada)

Con esta distinción, la Junta de Síndicos y el presidente de la Universidad Interamericana, Rafael Ramírez Rivera, resaltan las grandes contribuciones y logros del músico puertorriqueño.

“Las aportaciones de Bobby Valentín, a través de sus arreglos y composiciones, han llevado a muchos de sus colegas a catalogarlo como uno de los músicos más completos de Puerto Rico. Incluso, ha sido descrito por otros como un genio de la música. Eso, sumado a su gran calidad humana y humildad, lo hacen digno de esta importante distinción”, expresó Ramírez Rivera.

El título honorífico universitario Doctor Honoris Causa se otorga a personas de reconocido prestigio como resultado de sus méritos extraordinarios y su relevante trayectoria académica o su destacada contribución en ámbitos científicos, culturales, técnicos, humanísticos, artísticos, literarios, religiosos o comunitarios, en consonancia con los valores e ideales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

“Este doctorado honorífico representa un merecido reconocimiento a una carrera marcada por el talento, la innovación y la promoción de la cultura puertorriqueña”, destacó el presidente de la Inter. ̋Este Doctorado Honoris Causa reconocerá una carrera ejemplar y la personificación de valores fundamentales como la creatividad, la perseverancia y el compromiso con nuestra identidad cultural”, añadió.