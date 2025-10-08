Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Bobby Valentín recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad Interamericana

La institución destacó las aportaciones que han convertido al artista en una de las figuras más completas de la música en Puerto Rico

8 de octubre de 2025 - 1:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bobby Valentín será distinguido por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El destacado bajista, compositor, arreglista y director de orquesta Bobby Valentín, recibirá el grado de Doctor Honoris Causa en Música por parte del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Para el “Rey del bajo”, como se le conoce a Valentín en el ambiente musical, recibir este reconocimiento “es una bendición”.

El artista, cuyo nombre de pila es Roberto Valentín Fred, agradeció a la Universidad Interamericana y al público que siempre lo ha apoyado y escuchado.

“Me siento bien contento de que agradezcan mi trabajo durante todos estos años. No ha sido fácil, pero gracias a Dios estamos aquí. Quizás haya otros que se merezcan este reconocimiento, pero estoy bien agradecido, y más ahora que estoy celebrando 60 años de trayectoria musical; esto sería parte de esa celebración. Que reconozcan a uno en vida es lo que uno necesita para seguir hacia adelante mientras Dios nos dé vida”, compartió Bobby Valentín.

Bobby Valentín, comparte con su esposa Oria Rivera y el presidente de la Universidad Interamericana, el doctor Rafael Ramírez Rivera, durante el encuentro en el que se le informó al bajista sobre la distinción que le haría la centenaria institución educativa. Los acompañan, de derecha a izquierda, el doctor José Efraín Hernández, director de Ciencias Sociales y Justicia Criminal del Recinto Metro, la rectora emérita, Marilina Wayland; el doctor Alex Casiano, rector interino de Metro, y Pedro Miranda, decano de Administración del mencionado recinto.
Bobby Valentín, comparte con su esposa Oria Rivera y el presidente de la Universidad Interamericana, el doctor Rafael Ramírez Rivera, durante el encuentro en el que se le informó al bajista sobre la distinción que le haría la centenaria institución educativa. Los acompañan, de derecha a izquierda, el doctor José Efraín Hernández, director de Ciencias Sociales y Justicia Criminal del Recinto Metro, la rectora emérita, Marilina Wayland; el doctor Alex Casiano, rector interino de Metro, y Pedro Miranda, decano de Administración del mencionado recinto. (Suministrada)

Con esta distinción, la Junta de Síndicos y el presidente de la Universidad Interamericana, Rafael Ramírez Rivera, resaltan las grandes contribuciones y logros del músico puertorriqueño.

“Las aportaciones de Bobby Valentín, a través de sus arreglos y composiciones, han llevado a muchos de sus colegas a catalogarlo como uno de los músicos más completos de Puerto Rico. Incluso, ha sido descrito por otros como un genio de la música. Eso, sumado a su gran calidad humana y humildad, lo hacen digno de esta importante distinción”, expresó Ramírez Rivera.

El título honorífico universitario Doctor Honoris Causa se otorga a personas de reconocido prestigio como resultado de sus méritos extraordinarios y su relevante trayectoria académica o su destacada contribución en ámbitos científicos, culturales, técnicos, humanísticos, artísticos, literarios, religiosos o comunitarios, en consonancia con los valores e ideales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

“Este doctorado honorífico representa un merecido reconocimiento a una carrera marcada por el talento, la innovación y la promoción de la cultura puertorriqueña”, destacó el presidente de la Inter.  ̋Este Doctorado Honoris Causa reconocerá una carrera ejemplar y la personificación de valores fundamentales como la creatividad, la perseverancia y el compromiso con nuestra identidad cultural”, añadió.

La fecha de la ceremonia oficial será anunciada próximamente, de modo que la comunidad universitaria y el público general puedan asistir y participar de este histórico reconocimiento.

Tags
Bobby ValentínUniversidad Interamericana de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 8 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: