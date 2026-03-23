Ca7riel y Paco Amoroso traen su concierto al Coliseo de Puerto Rico

El dúo argentino de trap experimental, hip hop y electrónica, Ca7riel y Paco Amoroso, se presentará por primera vez en concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El dúo compuesto por los músicos Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero conocieron en el 2025 al público puertorriqueño con su espectáculo en Vivo Beach Club en Isla Verde. Esa noche, según describieron quedó grabada en sus corazones por lo que este año desean revivir el sentimiento en un venue con mayor capacidad.

Es por ello que llegará este año a la isla para presentar su concierto “Free Spirits World Tour” en el Coliseo de Puerto Rico, según anunció hoy el productor Paco López en sus redes sociales.

El espectáculo del irreverente dueto será el 8 de noviembre de 2026. La venta de boletos comienza el jueves 26 de marzo a las 10:00 a.m. en ticketera.

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Ca7riel y Paco Amoroso ganaron cinco premios Latin Grammy en la edición 2025. En febrero de 2026, ganaron un Grammy anglosajón en la categoría de “Mejor Álbum Latino Alternativo/Rock” con su disco “Papota”.

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su recorrido en la música la escena del underground de Buenos Aires y fue en el 2018 que lanzaron el sencillo “Ola Mina XD”, tema que le abrió las puertas de forma comercial. En el 2024 participaron de la serie de conciertos “Tiny Desk”, presentación que se fue viral.

El dúo tiene un álbum de estudio “Baño de maría” y un "extended play" titulado Papota, galardonado con un Grammy.